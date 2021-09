vor 18 Minuten

Experten für künstliche Intelligenz treffen sich in Speinshart

Im Kloster Speinshart in Landkreis Neustadt an der Waldnaab trifft sich der sogenannte KI-Rat. Dem gehören 21 Vertreter aus bayerischen Hochschulen an. Ziel ist es, die künstliche Intelligenz voranzutreiben.