"Existentielle Frage": Warum Unternehmen in Russland bleiben

Rückzug für mittelständische Unternehmen "existentielle Frage"

Zu Beginn des Krieges entschieden sich große westliche Unternehmen wie Adidas, McDonald's oder Amazon gegen den russischen Markt, obwohl sie nicht von westlichen Sanktionen betroffen sind. Ein Grund dafür ist laut Rochlitz die Angst vor einem Imageverlust, sollte man weiterhin auf dem russischen Markt trotz des Angriffskrieges präsent sein.

Am Beispiel Volkswagen zeigt sich jedoch, wie schwierig ein solcher Rückzug tatsächlich sein kann. VW stoppte kurz nach Kriegsbeginn die Produktion im russischen Werk in Kaluga. Einen Käufer für das Werk findet der deutsche Autohersteller allerdings bis heute nicht, weshalb er auch offiziell immer noch auf dem russischen Markt vertreten ist.

Bei dieser aktuell unvorhersehbaren Marktsituation in Russland sei es schwierig, einen Käufer zu finden, der jetzt in den russischen Markt investieren möchte, erklärt Rochlitz. Schließlich könne es sogar geschehen, dass es 2023 in Russland irgendwann zur großen Enteignung komme. Sollte man keinen passenden Käufer finden, droht im Falle eines Rückzugs ein großer finanzieller Verlust. Zudem müssten viele Firmen ihre über Jahre aufgebauten Kunden-Beziehungen aufgeben, so Rochlitz. All das stelle besonders für deutsche mittelständische Unternehmen eine existentielle Frage dar.

Russische Regierung versucht Rückzug zu verhindern

Der Rückzug vom russischen Markt wird auch immer mehr von der russischen Regierung erschwert. Laut Rochlitz könne auch die Zukunft der Mitarbeiter sowie des Managements vor Ort in Gefahr sein. "Wenn man die Firma schließt, dann können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland rechtliche Probleme bekommen und werden vom Staat zur Verantwortung gezogen."

Darüber hinaus müsse ein Verkauf des eigenen Unternehmens von der russischen Regierung, zeitweise sogar von Putin persönlich, genehmigt werden. Zudem gilt per Vorschrift seit Dezember 2022, dass Verkäufe von Geschäftsanteilen nur noch zu 50 Prozent des Marktpreises akzeptiert werden. Zehn Prozent des Kaufpreises müssten sogar direkt an den russischen Staat gehen. Demnach würde man bei einem Verkauf den Angriffskrieg auf die Ukraine sogar noch finanziell unterstützen, so Rochlitz.

Wirtschaftliche Stagnation in Russland wahrscheinlich

Mit dem Rückzug vieler westlicher Firmen entstanden in Russland auch gewisse Marktlücken. In diese versuchten bereits russische Investoren mit kremlnahen Beziehungen zu investieren, nachdem Wladimir Putin auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg dazu aufrief, "die entstandenen Lücken" zu füllen und "nationale Marken zu entwickeln". Michael Rochlitz glaubt jedoch nicht an einen Erfolg dieser Investitionen, vor allem nicht auf dem Technologie-Markt. Denn gerade dort habe man sich in den letzten Jahrzehnten zu sehr von Investoren aus dem Ausland abhängig gemacht.

"Ich glaube, dass in der Debatte bei uns zurzeit noch weit unterschätzt wird, wie groß der Schaden für die russische Wirtschaft jetzt schon ist." Michael Rochlitz, Professor für Institutionenökonomik an der Universität Bremen

Gleichzeitig haben im Zuge des Krieges über 100.000 hochqualifizierte Arbeitskräfte und Wissenschaftler, vor allem aus dem IT-Bereich, Russland verlassen. Die Möglichkeit, die russische Wirtschaft für die Zukunft besser zu diversifizieren und unabhängiger von Rohstoff-Verkäufen zu machen, ist laut Rochlitz daher nicht mehr gegeben. "Wenn sich die Situation so weiterentwickelt und es keinen Richtungswechsel in der russischen Politik gibt, führt das zu einer langfristigen technologischen, wirtschaftlichen Stagnation und den Menschen wird es jedes Jahr schlechter gehen", sagt der Ökonom.