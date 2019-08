20.08.2019, 08:58 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Exakte Zeit im Bayerwald: Observatorium Wettzell wird erweitert

An kaum einem anderen Ort der Erde werden genauere Messungen der Erde durchgeführt wie am Geodätischen Observatorium in Wettzell. Jetzt wird die Forschungsstation im Bayerischen Wald weiter ausgebaut.