Europas größte Physiktagung ist zurück in Regensburg

Rund 4.000 Physiker aus aller Welt, mehr als 3.600 Fachvorträge: Ab Sonntag findet in Regensburg eine Woche lang die Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) statt. Dort tauschen sich die Experten über neueste Erkenntnisse und Forschungsergebnisse zur Festkörperphysik aus.

Größter Physikertreff Europas

Die Veranstaltung gilt gemessen an der Teilnehmerzahl als die größte ihrer Art in Europa, wie die Universität Regensburg mitteilte. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Tagung seit 2019 nicht mehr stattfinden. Unter den Referenten ist der Münchner Astrophysiker und Fernsehmoderator Harald Lesch. Für die Universität ist es übrigens ein Jubiläum: Sie ist seit 1972, also mittlerweile seit 50 Jahren Gastgeber für die Tagung.

Physik mit gesellschaftlichem Auftrag

Die DPG sieht sich im Zusammenhang mit den aktuellen gesellschaftlichen Debatten und im Kampf gegen alternative Wahrheiten oder Fake-News durchaus herausgefordert. Um den globalen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, würden die mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen eine entscheidende Rolle spielen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Regensburger Tagung trage "nicht zuletzt auch zur Förderung einer möglichst vielschichtigen und konstruktiven Meinungsbildung bei", sagte DPG-Präsident Joachim Ullrich.

Internationales Jahr der Grundlagenforschung

Die Physik-Tagung in Regensburg leiste außerdem einen Beitrag, um die wissenschaftlichen Grundlagen für künftige technische Lösungen zu erarbeiten. Die Tagung ist laut Veranstalter auch ein Beitrag zum diesjährigen "Internationalen Jahr der Grundlagenforschung für nachhaltige Entwicklung" der Unesco.