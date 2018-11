Europäischer Wettersatellit Metop-C ist erfolgreich gestartet

Die beiden Brüder Metop-A und Metop-B kreisen bereits um die Erde. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machte sich nun Metop-C mithilfe einer Sojus-Rakete auf den Weg zu ihnen. In einer Umlaufbahn von 817 Kilometern über der Erde komplettiert die Messsonde Metop-C nun das europäische Wettersatelliten-Trio.

"Dadurch wird die Vorhersage noch präziser." Jörg Asmus, Meteorologe, Deutscher Wetterdienst, Offenbach

Satellit Metop-C hat Luft, Erde und Wasser im Blick

Bei der Metop-Reihe (Meteorological Operational Satellite) handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Europäischen Weltraumorganisation ESA und von EUMETSAT, der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten. Ähnlich wie seine beiden älteren Brüder verfügt auch der jüngste Satellit, Metop-C, über Instrumente, mit deren Hilfe er die globale Atmosphäre, die Kontinente und Ozeane beobachten kann.

Die Geheimwaffe von Metop-C: der Ice-Cloud-Imager

Insgesamt hat der Wettersatellit Metop-C neun verschiedene Geräte an Bord. Sie messen die Temperatur, Feuchtigkeit und die Zusammensetzung der Atmosphäre und die Temperatur der Meeresoberfläche. Auch die Windstärke, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an der Meeresoberfläche erfasst Metop-C. Die Luftqualität und den Ozongehalt kann der Satellit ebenfalls bestimmen. Das Metop-Trio beobachtet außerdem den Wassergehalt des Bodens, die Beschaffenheit der Wolken und die Partikel-Anreicherungen im Weltraum. Neu bei Metop-C ist der sogenannte Ice-Cloud-Imager: Er kann feststellen, ob sich Wasser oder Eisbröckchen in den Wolken befinden.

"Diese Klima- und Wettersatelliten in niedriger Umlaufbahn sind in der Lage, Bilder unseres Planeten in bisher unerreichter Detailtiefe zu machen. Wir freuen uns, EUMETSAT dabei zu unterstützen, sie in den Weltraum zu befördern." Paolo Ferri, Leiter des ESA-Missionsbetriebs

Die besonderen Vorzüge der Metop-Brüder

Die Metop-Drillinge verbessern die Wettervorhersage, weil sie ihre Daten aus einer relativ niedrigen Umlaufbahn von rund 800 Kilometern Höhe gewinnen. Die Metop-Reihe ergänzt so die europäische Meteosat-Reihe: Die Meteosat-Satelliten überwachen die Erdatmosphäre aus 36.000 Kilometern Höhe, von einem geostationären Orbit über dem Äquator aus. Deren Geschwindigkeit entspricht genau der Erdrotation, wodurch sie eine scheinbar feste Position einnehmen und immer die gleichen Bereiche auf der Erde beobachten. Die Metop-Satelliten dagegen liefern globale Daten, weil sie den gesamten Erdball überfliegen. Weil sie näher dran sind, sind ihre Daten genauer, die Auflösung der Bilder ist besser.

Das Metop-Trio macht Zehn-Tages-Prognosen zuverlässiger

Je mehr Daten die Satelliten sammeln, desto genauer wird die Basis für die Vorhersage-Rechenmodelle. Dabei geht es um die Wettervorhersage von zwölf Stunden bis zu zehn Tagen. Dank der Metop-Satelliten seien selbst Zehn-Tage-Wettervorhersagen deutlich zuverlässiger geworden, berichtet die ESA. Mehr als 90 Prozent der Messdaten für unsere Wettervorhersagen stammen inzwischen bereits von Satelliten, sagt Dieter Klaes von der Europäischen Wettersatelliten-Organisation EUMETSAT. Metop-A und Metop-B würden den Fehler bei der Vorhersage aller Beobachtungen bereits jetzt um etwa 27 Prozent reduzieren. Wie viel kleiner der Fehler dank Metop-C wird, müsse sich noch zeigen. Die Messwerte können auch dabei helfen, sich auf extreme Wetterlagen besser einzustellen. Die Datenreihen dienen außerdem der Klimaforschung: Mit ihrer Hilfe lassen sich zum Beispiel Dürreperioden oder das Abschmelzen der Eisdecke im Nordpolarmeer dokumentieren.

Metop-Wettersatelliten fliegen 14mal täglich um die Erde

Gut drei Jahre lang sollen die Wettersatelliten jetzt als Trio zusammen um die Erde fliegen. Die drei Metop-Satelliten sind baugleich, jeweils rund 6,50 Meter hoch und vier Tonnen schwer. Die Drillinge fliegen in einheitlichen Abständen von 120 Grad in ihrer Umlaufbahn. In 101 Minuten schafft es ein Satellit um die Erde. "Jeder wird die Erde 14mal pro Tag umrunden und jeden Punkt des Planeten zweimal pro Tag abdecken", sagt Dieter Klaes. "Somit werden wir über einen Zeitraum von drei Jahren sechsmal täglich ein komplettes globales Bild von jedem der Instrumente an Bord erhalten."

An der nächsten Wettersatelliten-Generation wird bereits gearbeitet

Metop-A ist bereits 2006 gestartet. Er war Europas erster polarumkreisender Wettersatellit und ist schon mehr als doppelt so lange im All wie ursprünglich geplant. "2021/22 wird er voraussichtlich aus dem Betrieb genommen", sagt Klaes. Der zweite Satellit wurde 2012 in All geschossen. "Metop-B weist keine Ermüdungserscheinungen auf. Wir hoffen, dass er genauso lange hält." Der Start der nächsten Metop-Satellitengeneration ist für 2021 geplant. Die Modelle von Metop-SG (Meteorological Operational Satellite - Second Generation) werden die Beobachtungen der derzeitigen Satelliten fortführen und weiter präzisieren.

Die Metop-Satelliten, ein europäisches Gemeinschaftsprojekt

Die ESA ist für den Bau der Satelliten und ihre Positionierung in der Umlaufbahn verantwortlich. Den Start steuert das Europäische Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. EUMETSAT übernimmt dann den Betrieb des Satelliten und ist für die Verarbeitung der Daten verantwortlich.