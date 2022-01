Europäische Weltraumkonferenz: Von Vision bis Nachhaltigkeit

In Brüssel findet derzeit die 14. Europäische Weltraumkonferenz statt. Weltraumforschung ist ein Thema, das nicht nur auf EU-Ebene eine wichtige Rolle spielt. So wird im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung die Luft- und Raumfahrt als "zentrale Zukunftstechnologie" bezeichnet. Grünen-Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist in der Regierung zusammen mit Anna Christmann als neue Raumfahrt-Koordinatorin für Weltraum-Fragen zuständig.

Umso drängender dürfte unter der grünen Federführung also auch die Frage nach künftigen Raumfahrtprogrammen sein und wie diese weniger Weltraumschrott produzieren könnten.

Weltraumforschung und Nachhaltigkeit: Geht das?

Eine Frage, die final nicht so leicht beantwortet werden dürfte. Denn bisher gibt es kaum Regulierungen, wie viele Satelliten ein Land überhaupt ins All schießen darf. Bezüglich des Umweltschutzes ist diese Frage aber wichtig, da jeder Satellit eine Rakete braucht, um überhaupt ins Weltall geschossen werden zu können. Und diese erzeugen Treibhausgase und toxische Stoffe, die dem Klima schaden.

Bei einer Menge um die 100 Satelliten pro Jahr, war dieses Problem eher vernachlässigbar. Doch der Markt um das Geschäft mit der Raumfahrt erfährt einen regelrechten Boom: In den kommenden Jahren sollen zehntausende – überwiegend kleine – Satelliten ins All geschossen werden, die unter anderem für ein weltweit rasend schnelles Internet, bessere Navigationssysteme und genauere Wetter- und Klimadaten sorgen sollen.

Viel Weltraumforschung bedeutet viel Weltraumschrott

Hierfür werden Tausende von Raketen benötigt, sogenannte Microlauncher. Sie sollen kleiner und vor allem deutlich billiger sein als zum Beispiel eine Ariane-Rakete, wo jeder Start einen dreistelligen Millionenbetrag verschlingt. Und Europa, das auf die großen Player USA, Russland, China und auch Indien schielt, folgt mit großen Schritten. "Die ESA vergleicht sich natürlich klassischer Weise immer gerne mit der NASA", bestätigt Jeanne Rubner, Leiterin der BR-Wissenschaftsredaktion im BR24-Interview. Das belegen Projekte wie das europäische Navigations- und Zeitgebungssystem Galileo, die Entwicklung von Transport-Vehikeln für Astronauten und das regelmäßige Entsenden europäischer Astronauten auf die ISS, wie den deutschen Matthias Maurer.

Somit stellt sich jetzt - nicht neu, aber drängender denn je - die Frage, was mit all dem Weltraumschrott passieren soll, der durch die erhöhten Aktivitäten im Weltall produziert wird. Dazu gibt es schon viele Ideen, doch nichts davon wurde bisweilen umgesetzt, weil zu teuer oder nicht überzeugend genug.

Für die Menschen (auf der Erde) bedeutet der Weltraumschrott keine Gefahr - lässt man die Folgen für die Umwelt außer Acht, die durch ständige Raketenstarts- und Transporte entstehen -. Denn bei im Weltraum herumfliegenden Trümmern, die sich Richtung Erde bewegen, bewirkt der Luftwiderstand, dass die Teile auseinanderfallen und verglühen. Aber die restlichen Trümmer können noch Jahrzehnte unkontrolliert im Orbit kreisen, andere Satelliten beschädigen oder Raumfahrtmissionen gefährden. Das will die EU durch Sicherung der Infrastruktur und mit entsprechenden Regularien in den Griff bekommen.

Bayerns Griff nach den Sternen: "Bavaria One"

Neben all den 'harten Themen' und der Frage nach klimaneutraler(er) Raumfahrt geht es der Europäischen Union aber auch darum, die Faszination Weltraum zu fördern und Fantasien anzuregen - und nicht zuletzt will man die Suche nach außerirdischem Leben verstärken.

Und auch Bayern wagt den Blick in den Weltraum. So hat Ministerpräsident Markus Söder 2018 das Raumfahrtprogramm "Bavaria One" ins Leben gerufen. Die Idee: In der Region um München soll binnen weniger Jahre Europas größte Fakultät für Raumfahrt entstehen und so auch die Luft- und Raumfahrtindustrie anschieben.

So weihte im Sommer letzten Jahres die TU München in Taufkirchen-Ottobrunn im Osten Münchens ein neues Fakultätsgebäude ein, das zum Herzstück der Space-Forschung im Freistaat werden soll. Ein weiteres großes Ziel von "Bavaria One": Investoren, Firmen und Start-Ups für den milliardenschweren Wirtschaftszweig Raumfahrt zu gewinnen.