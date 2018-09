EU-Tests für Pestizide sind veraltet

Pestizide sollen das Wachstum von Unkraut verhindern, um Ernteerträge zu steigern oder Ernteausfälle zu verhindern. Neben dem Einsatz in der konventionellen Landwirtschaft werden Pestizide auch im Wald oder auf Obstplantagen gegen Schädlinge gespritzt. In Städten und Gemeinden sollen sie Wege unkrautfrei halten. Doch ihr Einsatz ist umstritten, denn immer mehr Studien zeigen, dass Rückstände einzelner Substanzen im Grundwasser und anderswo in der Umwelt nachweisbar sind.

Pestizid- Zulassungen neu definieren

Welches Unkrautvernichtungsmittel EU-weit eingesetzt werden darf, prüft die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA. Doch ihre Zulassungsverfahren erweisen sich nun als unzureichend. Als Folge der Glyphosat-Diskussion befasst sich seit Februar 2018 ein Sonderausschuss des EU-Parlaments mit der Zulassung von Pestiziden in der EU. Erste Ergebnisse und Erkenntnisse belegen die Notwendigkeit, die Zulassung einzelner Mittel mit modernen Methoden zu überprüfen. Vertreter von Behörden und Umweltverbänden sowie Wissenschaftler aus ganz Europa sind sich einig: Die bisherigen Testverfahren für die Zulassung von Pestiziden, die vor 30 Jahren entwickelt wurden, müssen reformiert werden. Die Auswirkungen einzelner Chemikalien müssten viel differenzierter betrachtet werden, denn die Tests untersuchen nur einzelne Aspekte, wie sich zum Beispiel der Einsatz von Pestiziden auf den Boden auswirkt. Für Violette Geissen, Professorin für Bodenkunde an der Universität Wageningen in den Niederlanden, reichen diese Analyse nicht aus:

"Im Boden leben eine Million Arten, in jedem Teelöffel mehr Organismen als Menschen auf der Welt. Getestet werden zwei Regenwurm-Arten, zwei Springschwanz-Arten, eine Milbe und der Stickstoff-Kreislauf." Violette Geissen, Universität Wageningen, Niederlande

Schädliche Auswirkungen des Pestizid-Einsatzes

Zeigen die Versuche etwa, dass sich bestimmte Abläufe im Stickstoff-Kreislauf im Boden verändern, dann werden die Substanzen nicht zugelassen. Doch wie sich die Substanzen auf das Zusammenleben der Organismen auswirken, wird dabei nicht untersucht. Glyphosat, ein Pestizid unter vielen, verändert zum Beispiel die Artengemeinschaft der Mikroorganismen im Boden. Das kann dazu führen, dass sich Pilzkrankheiten ausbreiten. Die derzeit von der EU vorgeschriebenen Untersuchungen erfassen solche Effekte nicht. Ebenso betonen Wissenschaftler, dass längst noch nicht alle Pestizide auf ihre Auswirkungen hin überprüft werden. Neue Studien liefern immer mehr Erkenntnisse, dass Pflanzenschutzmittel zwar Schädlinge vernichten, aber ebenso schädlich für nützliche Insekten wie etwa Bienen sind. Eine aktuelle Studie betont inzwischen den eindeutigen Zusammenhang, dass der Einsatz von Glyphosat das Bienensterben mitverursacht.

Moderne Testverfahren für die Pestizid-Zulassung

Zum Schutz unserer Umwelt und der Gesundheit von Menschen und Tieren bedarf es EU-weiter Richtlinien, den Einsatz gefährlicher Pestizide zu verbieten. Dafür müssen die Zulassungsrichtlinien auf dem aktuellen Stand der Forschung gehalten werden. Nur moderne Testverfahren dürfen bei de Überprüfung zum Einsatz kommen. Dafür benötigt die Zulassungsbehörde allerdings ausreichend finanzielle Mittel.