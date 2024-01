Es werden keine Hyperschall-Raketen in Grafenwöhr stationiert

Rückt Deutschland in den Fokus des russischen Militärs?

Die Raketen in Grafenwöhr gibt es also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Insofern rückt Deutschland dadurch auch nicht verstärkt in den Fokus der russischen Streitkräfte. Eine faktische Bedrohungslage durch Russland gebe es in Deutschland aber ohnehin schon länger, betonen die Experten. Denn schon 2018 wurde bekannt, dass Russland Iskandar-Raketen in der Exklave Kaliningrad stationiert hat. Diese könnten, so Wiegold, Berlin in vier Minuten erreichen. Sauer spricht von sieben Minuten, weist aber ebenfalls darauf hin.

Das Fazit

Es gibt keinerlei Belege dafür, dass auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr Hyperschall-Waffen oder sogenannte Tomahawk-Marschflugkörper stationiert werden sollen. Das dementieren sowohl ein Sprecher der US-Armee als auch sein Kollege von der Bundeswehr in Grafenwöhr. Auch ein Militärexperte und ein unabhängiger Fachjournalist halten das für höchst unwahrscheinlich. Denn: Die USA verfügen gar nicht über die Hyperschall-Waffen, die der Sprecher im Video beschreibt. Marschflugkörper vom Typ "Tomahawk" wiederum könnten Moskau in den von den USA genutzten Varianten gar nicht erreichen und flögen nicht einmal mit Schallgeschwindigkeit. Laut dem Militärexperten könnten die USA Moskau außerdem jederzeit mit anderen Waffen erreichen. Dafür müssten keine Waffen heimlich und entgegen geltenden Verträgen nach Grafenwöhr verlegt werden.