Erster Milliardär im Weltraum - Richard Branson erreicht das All

Der Milliardär Richard Branson hat an Bord seines Raumfliegers das Weltall erreicht. Ein Flugzeug mit dem darunter befestigten Raumflieger war am Sonntag gestartet. An Bord waren der 71-jährige Unternehmer und fünf weitere Besatzungsmitglieder seiner Weltraumtourismus-Firma Virgin Galactic. Der Raumflieger wurde in einer Höhe von etwa 13 Kilometern vom Mutterschiff abgekoppelt, startete sein Raketentriebwerk und erreichte in 88 Kilometern Höhe den Rand des Weltalls, wo sie drei bis vier Minuten Schwerelosigkeit erleben und die Krümmung der Erdoberfläche betrachten konnten, bevor sie zur Erde zurück gleiteten und sicher landeten.