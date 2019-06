eRosita - Deutsches Weltraum-Teleskop startet ins All

Am 21.6. soll das Weltraumteleskop eRosita ins All starten - mit der Mission, herauszufinden, warum sich das Universum immer schneller ausdehnt.

eRositas neuer Arbeitsplatz: in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung

Mit der Raumsonde Spektrum-Röntgen-Gamma (SRG) wird eRosita von Baikonur, Kasachstan, aus ans 1,5 Millionen Kilometer entfernte Ziel befördert, den Lagrange-Punkt 2. Warum genau dorthin? Auf dieser Position kann das Teleskop stabil mit der Erde wandern und ist meist im Schatten. Denn nur, wenn die Helligkeit der Sonne abgeschirmt ist und die Atmosphäre überwunden, kann eRosita arbeiten. Das neuartige Teleskop ist nämlich ein Röntgenteleskop, dass das Röntgenlicht, das Galaxien aussenden, einfangen soll.

eRosita ist ein Röntgenteleskop

ERosita steht für "extended Roentgen Survey with an Imaging Telescope Array". Mit neuartiger Technik in Sachen Optik und Detektoren - Wolter-1 Spiegelmodule mit 54 ineinander verschachtelten Spiegelschalen und CCD-Röntgenkameras - ausgestattet, soll eRosita Inventur im All machen, das heißt heiße Quellen wie Galaxienhaufen, aktive Schwarze Löcher, Supernova-Überreste, Röntgendoppelsterne und Neutronensterne aufspüren und kartieren.

Welche mysteriöse Kraft dehnt das Universum?

Die wichtigste Aufgabe des Teleskops ist es jedoch zu klären, warum sich das Universum ausbreitet. Dass sich das Universum mit wachsender Geschwindigkeit ausdehnt, haben die Astrophysiker Saul Perlmutter, Adam Riess und Brian Schmidt entdeckt. Dafür erhielten sie 2011 den Nobelpreis. Doch auch die Nobelpreisträger konnten nicht sagen, welches Backtriebmittel das All wie einen Hefezopf beim Backen aufgehen lässt. Nur am wachsenden Abstand der Rosinen, also der Galaxien, konnten Forscher das erkennen. Die mysteriöse Kraft wurde Dunkle Energie getauft - und eRosita soll nun klären, was sich dahinter verbirgt.

"Für uns sind die Galaxien Leuchttürme, die können wir beobachten. Die sehen wir wahnsinnig weit weg und können mithilfe der Galaxien bis zu einer gewissen Entfernung das Universum vermessen." Professor Jochen Weller, Astrophysiker, Universitäts-Sternwarte München (USM)