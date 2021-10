Erlanger Forscher wollen Augendiagnostik revolutionieren

Unter Gesichtsfeld verstehen Augenärzte den Raum, den man optisch wahrnimmt, während man geradeaus sieht. Bei einer Gesichtsfeldmessung fixiert man in einem kuppelartigen Gerät mit unbewegtem Auge eine mittige Markierung – meist ein Kreuz. Dann werden dem Patienten an zufällig verteilten Stellen kurze Leuchtpunkte eingespielt. Erkennt er diese, drückt er zur Bestätigung einen Knopf.

Das Ergebnis dieser Untersuchung, die die Mediziner Perimetrie bezeichnen, wird für jedes Auge in einen Kreis eingezeichnet. Das erinnert an das Zifferblatt einer Uhr. Diese schmerzfreie Methode ist die bislang einzige, die Sehfunktion aktiv zu messen. Sie liefert den Ärzten wichtige Informationen und Erkenntnisse bei der Diagnostik.

Erlanger Augenärzten ist die jetzige Methode nicht mehr genau genug

Doch die Methode der jetzigen Gesichtsfelduntersuchung hat ihre Grenzen, die der Augenarzt Dr. Cord Huchermeyer vom Universitätsklinikum Erlangen nicht akzeptieren will. Gemeinsam mit dem Biologen Professor Jan Kremers arbeitet er in der hauseigenen Forschungsabteilung an einer fortschrittlichen und deutlich genaueren Funktionsanalyse der Sehfunktion.

Herausgekommen ist ein unscheinbarer schwarzer Kasten, der ungefähr die Größe eines Projektors hat und auch ähnlich wie ein Projektor funktioniert. Mit Hilfe von LEDs können sie unterschiedliche Farbmuster erzeugen, die wie ein primitives Computerspiel anmuten. Damit wollen die Wissenschaftler jede beliebige Farbe in einer genau festgelegten Wellenlänge für diagnostische Zwecke einsetzen.

Jeden Sehzellentyp im Auge künftig einzeln reizen

Die Leuchtdioden dieses neuen Diagnosegerätes erzeugen exakt messbare Farbreize im Auge des Patienten. Dies ist bisher noch nicht möglich gewesen. Damit können Augenärzte die unterschiedlichen Typen von Sehzellen in der Netzhaut des Auges einzeln auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfen. Der erste Prototyp dieses selbstentwickelten Diagnosegeräts wird bereits zu Forschungszwecken am Universitätsklinikum Erlangen eingesetzt. Für ihre neue Methode sind die beiden Wissenschaftler jetzt mit einem Preis ausgezeichnet worden. Mit dem Preisgeld in Höhe von 25 000 Euro soll nun die Software zur Steuerung des neuen Diagnosegerätes geschrieben werden. Sein routinemäßiger Einsatz könnte am Universitätsklinikum Erlangen bereits in zwei bis drei Jahren erfolgen.

Augenärzte setzen große Hoffnung in die neue Methode

Diese neue Methode eröffnet den Augenärzten ganz neue Möglichkeiten in der Diagnose aber auch in der Therapieüberwachung. Gerade bei fortschreitenden Erkrankungen der Augen stünden jetzt neue Therapien vor der Zulassung, deren Erfolg diese Methode messbar macht, sagt Augenarzt Cord Huchzermeyer. Er hofft, dass die neuen Therapien bislang unheilbare Augenerkrankungen stoppen können, möglicherweise sogar heilen.