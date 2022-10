Erkältung: Wann soll ich mit meinem Kind zu Arzt?

Der Chefarzt der Cnopfschen Kinderklinik in Nürnberg, Michael Schroth, ist Professor für Kinderintensivmedizin. Schroth hat viele Tipps und Ratschläge für Eltern, um zu erkennen, wann es sinnvoll ist, einen Kinderarzt aufzusuchen. Gerade jetzt im Herbst sind viele krank und erkältet. Das muss nicht immer gleich ein großes Problem sein. Eltern sollten auf ihren Instinkt vertrauen, rät Schroth. Sie kennen ihre Kinder am besten und können meist aus ihrer Erfahrung heraus sehr genau entscheiden, ob Grund zur Besorgnis besteht, erzählt Schroth.

Vorsicht bei Säuglingen

Natürlich könne man keine Pauschalantwort geben, wann es sinnvoll sei zum Arzt zu gehen. Aber laut Schroth gibt doch eine Faustregel. "Je jünger ein Kind ist und ich spreche hier von Säuglingen, desto aufmerksamer sollte man sein und desto großzügiger sollte man den Kinderarzt aufsuchen. Eltern haben da ganz gute Antennen und Sensoren", so Schroth. "Die merken, wenn ihr Kind sich anders verhält. Generell gilt, wenn Eltern verunsichert sind und ihr Kind nicht mehr erkennen, weil es sich untypisch verhält, sehr schwach ist, nicht mehr trinkt, spätestens dann sollte der Arzt aufgesucht werden."

Wann reicht ein Hustensaft?

"Wenn Eltern den Eindruck haben, naja das ist jetzt das zweite Mal im Jahr, dass mein Kind einen leichten Husten hat, dann kann ich ihm einfach einen Hustensaft geben", sagt Schroth. Er weist allerdings darauf hin, dass diese meist nur lindernde Wirkung haben. "Es gibt wahrscheinlich keinen Hustensaft, der adäquat wirkt. Die meisten Hustensäfte, die auf dem Markt sind, sind tatsächlich pflanzliche Produkte etwa Efeupräparate. Wenn ein Kind Husten hat, weil es eine Infektion auf der Lunge oder im Bereich der Atemwege hat, dann kann dieses Efeupräparat maximal mildernd einwirken."

Die Krankheit, zum Beispiel eine bakterielle Infektion, könne so ein Saft nicht behandeln. Da sei dann eventuell doch der Einsatz von Antibiotika entscheidend. Ein Alarmzeichen, auf das Eltern unbedingt achten sollten ist, wenn ein erstes Symptom sich nicht bessert oder wenn ein zweites Symptom, wie etwa Fieber dazukommt. "Dann sollte die Hausapotheke stillstehen und die Eltern sollten zum Kinderarzt gehen", rät Schroth.

Facharzt für Kinderheilkunde aufsuchen

Es sei ein großer Unterschied, ob ein 16-jähriger Jugendlicher, vielleicht mal Fieber hat oder ob ein Säugling Fieber hat und nicht mehr trinkt. Von daher sei eine Pauschalaussage zur Bewertung des Gesundheitszustandes nicht möglich, so Schroth. Wenn Eltern allerdings verunsichert sind, wie es ihrem Kind geht, dann ist der Facharzt für Kinderheilkunde immer die erste Anlaufstelle, so Schroth.

Diese Mediziner sind spezialisiert, insbesondere auf sehr kleine Kinder. "Diese Ärzte können da wirklich genauer hinschauen. Sie sehen, ob es die Kinder mehr mit der Lunge haben oder ob die Infektion im Hals-Nasen-Ohrenbereich liegt. Sie können, wenn es nötig ist, zu einem weiteren Organspezialisten etwa einem HNO-Arzt überweisen."

Nachts und am Wochenende ärztlicher Notdienst

Schroth weist Eltern auch immer wieder darauf hin, dass jeder Kinderarzt eine Vertretung hat. Wenn die Kinderarztpraxis geschlossen ist, gebe es ein ambulantes System, das sich ärztlicher Notfalldienst nennt. In manchen Regionen gibt es sogar explizit einen kinderärztlichen Notfalldienst. Das ist die erste Anlaufstelle, so Schroth.

Wenn der ärztliche Notfalldienst die Notwendigkeit sieht, ein Kind einer stationären Behandlung zuzuführen, dann kann das Kind einer Klinik vorgestellt werden, das sei die normale Reihenfolge. Schroth stellt allerdings fest, dass viele Eltern von einem ärztlichen Notfalldienst noch nicht gehört haben. Am Wochenende und in der Nacht sei dieser Dienst aber eine wichtige Adresse.

Vergrößerte Mandeln – Ausweg Operation

Manch ein Infekt könne auch chronisch werden, erläutert Schroth. Es gebe viele Kinder, die mit häufigen Infekten im Bereich der Mandeln auffallen. "Das heißt, die haben ständig Fieber, die Mandeln sind auch betroffen. Wenn das chronisch wird, dann kommen die Kinder nachts nicht mehr zur Ruhe." Ein häufiges Anzeichen ist, dass die Kinder schnarchen und unter Schlafapnoe leiden. "Das stellt sich so dar, dass die Kinder fast gar nicht mehr schlafen können. Sie kommen nicht mehr zur Ruhe, die Laune der Kinder wird auch deutlich schlechter."

Das sei kein akuter oder lebensbedrohlicher Zustand, aber in solchen Fällen könne über eine Operation nachgedacht werden, so Schroth. "Da muss man dann schon abwägen, ob man die Mandeln verkleinert, so dass die Atemwege wieder frei sind." Wenn sich die Schlafprobleme aufgrund der vergrößerten Mandeln und der ständig wiederkehrenden Infekte über Monate oder gar Jahre hinziehen, muss man operativ handeln, sagt Schroth. Denn so ein Zustand könne sich auf das gesamte Leben der Kinder auswirken. "Wenn sie dann älter sind, haben sie teilweise schlechtere Leistungen in der Schule, weil sie erschöpft sind. Sie sind immer wieder krank und misslaunig und all das sind Dinge, die dann die Eltern dazu bewegen, zum Kinderarzt zu gehen."

Dieser könne relativ schnell eine Diagnose stellen und zum HNO-Arzt überweisen, der dann entscheidet, ob die Mandeln unter einer Vollnarkose verkleinert werden müssen. Die Teufelsspirale von krank sein und andauerndem Schlafmangel könne dann durchbrochen werden. Das geht allerdings nur, wenn man sich ärztlichen Rat holt, so Schroth.