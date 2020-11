Erfolgreicher Start für Studiengang "Sterben"

Studierende aus allen Altersgruppen

Trotz der schweren Themen ist die Stimmung im Vorlesungssaal eine leichte, oft sogar hoffnungsvolle. Die Studierenden kommen aus allen Altersgruppen - von der zwanzigjährigen Studentin, bis hin zum "Fast-Rentner". Die Motivation, das "Sterben" zu studieren ist unterschiedlich. Einige der Studierenden hatten zuvor bereits beruflich mit dem Tod zu tun, zum Beispiel in Hospizen oder der Pflege gearbeitet. Studentin Lena Pfürsterer dagegen hat vorher BWL studiert und hatte mit der Thematik bislang wenig zu tun. "Ich halte es für ein wahnsinnig spannendes Thema, das mich unbewusst die letzten Jahre immer mehr interessiert hat. Diese Chance jetzt beim Studiengang dabei zu sein, das ist eine tolle Möglichkeit."

Jobaussichten für Sterbe-Studierende?

Doch was kommt nach den vier Semestern "Perimortale Wissenschaften"? Die Frage nach einem Berufsfeld, in dem das Wissen angewandt werden kann, hat sich auch Studiengang-Entwickler Rupert Scheule gestellt. "Wir haben allerdings festgestellt in den Gesprächen vorab, dass die Menschen hier schon aus interessanten Berufsfeldern kommen und sich einfach zusätzliche Expertise wünschen." Es gebe auch Studierende, die das Thema einfach so interessiert. Auch das sei für Scheule nur verständlich. "Es ist eine große Menschheitsfrage, da kann man schon mal einen Master darin machen."