Erfinder aus Regensburg verspricht: Rauchfrei in 180 Tagen

Unsickers Erfindung, die C-Boxx, funktioniert wie eine Zeitschaltuhr für die Zigarettenschachtel. Eine Kunststoffklammer versiegelt die Schachtel, das Zeitschloss steuert die Zigarettenausgabe. Jeden Tag wird die Ration verringert, nach einem halben Jahr ist man bei Null. 150 Euro kostet das Gerät. Seit wenigen Wochen ist es auf dem Markt.

Der Raucher wartet jeden Tag etwas länger auf die Zigarette

Zusätzlich besitzt die C-Boxx noch eine Verzögerungsfunktion, so sollen die Alltagsgewohnheiten des Rauchers durchbrochen werden: Wenn der Raucher sich eine Zigarette aus der Schachtel holen will, gibt die C-Boxx den Glimmstengel erst mit Verzögerung frei. So soll das Gehirn lernen, besonders kritische Situationen, wie die Kaffeepause, ohne Zigarette zu überstehen. Diese Zugriffsverzögerung wird täglich ausgeweitet. Am Anfang geht es um wenige Sekunden, nach einigen Wochen muss der Raucher bis zu sechs Minuten warten, bis die C-Boxx ihm eine Zigarette anbietet.

Jeder Automat lässt sich austricksen

Die Psychologin Angela Henschel vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder bietet regelmäßig Kurse zur Raucherentwöhnung an. Eine Erfindung wie die C-Boxx kann Sinn machen bei der Raucherentwöhnung, sagt sie:

"Wenn man sagt: Ich bin jemand, der nicht so die Disziplin aufbringt - weil das ist ja was, das dich begrenzt - dann kann ich mir gut vorstellen, dass man es damit schafft." Angela Henschel, Psychologin

Allerdings weiß Psychologin Henschel um die menschlichen Schwächen ihrer Klientel. Kein Automat kann verhindern, wenn sich der Klient einfach eine Zigarette beim Kollegen pumpt.

Erfinder Andreas Unsicker ist trotzdem zuversichtlich, dass seine Erfindung ihre Kundschaft findet: "Das Schöne an der C-Boxx ist, dass der Raucher oder die Raucherin ihren persönlichen Verhaltenstrainer bei sich hat."