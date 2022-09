Erderwärmung schon einmal Vorbote gigantischen Artensterbens

Eine allmähliche Erderwärmung war bereits vor rund 250 Millionen Jahren Vorbote eines enormen Artensterbens. Das haben Wissenschaftler der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus Berlin und Potsdam nun nachgewiesen.

Großes Artensterben Ende der Permzeit

Am Ende der Permzeit starben mehr als 80 Prozent aller Tierarten in den Ozeanen aus: Vulkanausbrüche in Sibirien hatten gigantische Mengen an Treibhausgasen freigesetzt und so die Atmosphäre aufgeheizt.

Erderwärmung um zehn Grad: Vorbote des Massenaussterbens

Mithilfe eines sogenannten Paläothermometers hat das Forscherteam ermittelt, dass sich die Temperatur damals um rund zehn Grad Celsius erhöhte – und zwar entgegen der verbreiteten Annahme beginnend in einem Zeitraum lange vor dem Höhepunkt des Massenaussterbens.

Um dies nachzuweisen, haben die Forscherinnen und Forscher die Sauerstoffisotope in den Kalkschalen winziger Muschelkrebse, die im Nordwesten des Irans gefunden wurden, gemessen. Sie konnten daraus ableiten, wie warm das Meerwasser zu Lebzeiten dieser Tiere war.

Erwärmung nahm allmählich zu

Mithilfe dieses neuen Paläothermometers – so werden Methoden genannt, mit der Wissenschaftler die Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt der Bildung eines natürlichen Materials schätzen können – konnten die Forscherinnen und Forscher nachweisen, dass die Erwärmung allmählich verlief. Das Meerwasser begann sich bereits etwa 300.000 Jahre vor dem großen Sterben zu erwärmen und erreichte gleichzeitig mit dem Massenaussterben seinen höchsten Temperaturwert.

Wissenschaftler warnt: Alarmsignale ernst nehmen

Diese Erkenntnis ist für die Forscher alarmierend: "Auch wenn die Temperaturerhöhung noch deutlich geringer ist als vor 250 Millionen Jahren – die Faktoren, die zum Massenaussterben am Ende der Permzeit führten, erinnern sehr an heute", sagt FAU-Paläologe Prof. Wolfgang Kießling. "Massive Klimaerwärmung, Ozeanversauerung und Sauerstoffknappheit sind gut belegt. Was uns heute noch von damals trennt, ist das Ausmaß. Diese Vorboten des Massenaussterbens sollten wir sehr ernst nehmen", resümiert der FAU-Wissenschaftler.