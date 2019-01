Erdbeben in Zeitlupe in Istanbul - und keiner hat's gemerkt

Bei Erdbeben verbiegt sich die Erdkruste, die äußerste Hülle der Erde, normalerweise in Sekundenschnelle. Beim Beben 2016 dauerte diese Bewegung mehr als 50 Tage und ereignete sich in geringer Tiefe südlich von Istanbul unterhalb des Marmarameeres. Die Erdbebenaktivität war zwar erhöht, aber durch die ultralangsame Bewegung nur schwach zu spüren. Das Ausmaß der geologischen Aktivität wurde erst sichtbar, als ein Team um Patricia Martinez-Garzon Krustenverformungsdaten aus Instrumenten in Bohrlöchern auswertete, die rund um das östliche Marmarameer installiert sind.

"Dadurch konnte das langsame Kriechsignal identifiziert werden, das innerhalb der Erdkruste auftrat und die gleiche Größe hat wie das größte jemals gesehene derartige Signal, das entlang der San-Andreas-Verwerfung in Kalifornien auftrat", sagt Dr. Martínez-Garzón, Hauptautorin der Studie, GeoForschungsZentrum GFZ.

Warum Istanbul stark von Erdbeben bedroht ist

Die Entdeckung ist bedeutsam, weil die Region am Marmarameer stark erdbebengefährdet ist. Im Nordwesten der Türkei driften die Eurasische und die Anatolische Kontinentalplatte aufeinander. Zwischen den Platten liegt eine geologische Bruchzone, die sogenannte nordanatolische Verwerfung. Hier kam es in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Erdbeben. Zuletzt bebte die Erde 1999 in Izmit. Knapp 20.000 Menschen starben. Forscher bezeichnen einen Teil der Verwerfung, die unmittelbar südlich der dicht besiedelten Megacity Istanbul verläuft, als "seismische Lücke" und halten ein nächstes großes Erdbeben für überfällig. In der Metropolregion Istanbul leben mehr als 15 Millionen Einwohner.

Seismisch und aseismisch - Beben und Biegen

Die Bewegung der Erdkrustenplatten erzeugt kontinuierlich elastische Energie entlang der Verwerfungszonen. Diese Energie entlädt sich entweder seismisch, als Erdbeben, oder aseismisch, als langsames Verformungskriechen in der Tiefe. Zwischen Beben und Biegen gibt es eine Wechselwirkung, die Rückschlüsse auf die Erdbebengefährdung und das seismische Risiko in städtischen Gebieten zulässt. Bei der Auswertung der Daten für den Nordwesten der Türkei arbeiteten das Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ mit dem Türkischen Katastrophenschutz (AFAD) und dem UNAVCO-Institut aus den USA zusammen.