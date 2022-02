Epidemiologe Gérard Krause: Corona-Politik mit falschen Daten

BR24: Die Gesundheitsämter haben ja auch Personalknappheit, die sich besonders auf die Kontaktnachverfolgung auswirkt. Das Problem wurde in den Hochphasen vielerorts etwa durch Unterstützung der Bundeswehr abgefedert. Trotzdem fehlen viele Daten?

Gérard Krause: Es sind Aufgaben, die nicht alle automatisiert werden können. Infizierte müssen befragt werden. Die sind zum Teil krank, nicht verfügbar, nicht erreichbar. Manchmal weiß man nicht, wie man sie erreicht. Oder sie erinnern sich nicht richtig. Diese Kombination führt dazu, dass man für sehr viele Situationen die Informationen nicht vollumfänglich erfassen kann.

Und es kommt noch ein zweites großes Problem dazu: Die Instrumente, mit denen die Gesundheitsämter diese Daten erfassen können, waren nicht von Anfang an etabliert. Sie wurden hurtig, in jedem Gesundheitsamt ein bisschen anders und nicht miteinander kompatibel, zusammengestellt. Und das führt zu einer Situation, die eben dann auch diese Datenerfassung diesbezüglich erschwert.

Deutschland mit problematischer Datenverwaltungskultur

BR24: Also ist allein die Situation in den deutschen Gesundheitsämtern schuld an den Daten-Problemen?

Gérard Krause: Das große Problem geht weit über den öffentlichen Gesundheitsdienst hinaus. Wir haben in Deuschtland eine Datenverwaltungskultur, in der die Daten sehr separiert erhoben und verwaltet werden. Selbst die Krankenkassendaten sind aufgeteilt in unglaublich viele verschiedene Krankenkassen. Selbst die Daten der kassenärztlichen Vereinigung sind in verschiedene regionale, kassenärztliche Vereinigungen aufgeteilt, die sich etwa an den Bundesländer-Grenzen orientieren.

Krankenhäuser, Arztpraxen und Labore verwenden sehr unterschiedliche Systeme. Oft sind nicht einmal die Softwaresysteme eines Klinikums miteinander richtig kompatibel. Das heißt, wir haben eine mangelnde Verknüpfung, weil wir sehr heterogene Datenbestände haben. Darüber hinaus dienen diese überwiegend dem Zweck, Abrechnungen vorzunehmen, also Rechnungen für die Gesundheitsdienstleister zu stellen. Das bringt zusätzliche Probleme. Denn so werden eigentlich nicht die Daten erhoben, die wir brauchen, sondern die, für die die Abrechnungen notwendig sind.

Deutschland ohne digitales Echtzeit-Mortalitätsregister

BR24: Notwendig ist auch die Information, wann und ob jemand wegen Corona verstorben ist. Warum gibt es auch hier eine äußerst zeitverzögerte Übermittlung von Daten?

Gérard Krause: Verschiedene Vertreter, wie auch ich selbst, haben bereits sehr früh in der Pandemie im Rahmen einer Bundestagsanhörung gefordert, man müsse ein digitales Echtzeit-Mortalitätsregister dringend etablieren. Der Wunsch danach war schon vorher im Raum und ist auch schon in verschiedenen Jahren immer wieder präsentiert worden. Und jetzt, anlässlich der Pandemie, wurde das sehr früh erneut zum Thema gemacht. Es hat allerdings überhaupt kein Echo gefunden.

Politik mit falschen Richtwerten?

BR24: Die Richtwerte, nach denen Maßnahmen beschlossen werden, sind immer noch die Inzidenz, die Belegung der Intensivbetten und seit Herbst 2021 die Hospitalisierungsrate. Ist das sinnvoll?

Gérard Krause: Eine Überwachung und das Monitoring einer solchen Pandemie muss auf mehrere Indikatoren aufgebaut werden und darf sich nicht nur auf ein paar wenige oder sogar nur auf einen Indikator, nämlich die Fallzahl, beschränken. Hier müsste noch beispielsweise die Hospitalisierung wegen einer Covid-Infektion in Echtzeit, die intensiv-stationäre Aufnahmen wegen einer Covid-Infektion und die Mortalität mit oder wegen einer Covid-Infektion dazukommen.

Darüber hinaus müssen diese ganzen Informationen stratifizierbar sein – und zwar nach Alter und Geschlecht, aber auch nach Vorliegen von Vorerkrankungen, nach Vorhandensein bestimmter Berufsgruppen und nach Aufenthaltsort an bestimmten Orten. Das ist derzeit nur bedingt und außerdem sehr verzögert der Fall.

BR24: Wird in Deutschland also eigentlich Politik mit Daten gemacht, die wir in Wahrheit gar nicht haben?

Gérard Krause: Ich würde es anders ausdrücken. Das Problem ist, dass die Entscheidungen primär auf die Daten aufbauen, die eben verfügbar sind, und trotz aller Anstrengungen zu wenig Aufmerksamkeit auf die Informationen gelenkt wird, die eigentlich relevant sind.

BR24: Danke für das Gespräch.