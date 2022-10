Energiekrise: Studierende befürchten klammes Semester

"Viele Studierende wissen nicht, wie sie die nächsten Monate über die Runden kommen sollen", warnt Johanna Weidlich von der Bayerischen Landesstudierendenvertretung. Der Bafög-Antrag sei kompliziert, viele jungen Leute würden auch keines bekommen, weil die Ämter schlicht überlastet seien. Das Wintersemester in Bayern könnte also klamm werden, nicht nur in der Universität. Die Lebensmittelpreise steigen, die Heizkosten auch, viele Vermieter erhöhen die Preise.

Die Hälfte der Studierenden muss sich mit weniger als 825 Euro im Monat durchschlagen. 30 Prozent sind sogar von Armut betroffen, so die jüngsten Zahlen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, und die stammen noch aus der Zeit vor der Krise. Wer Bafög bezieht, wurde bei den bisherigen Entlastungspaketen mit Einmalzahlungen unterstützt - das sind aber nur elf Prozent der Studierenden.

200 Euro Einmalzahlung für Studierende

Der Bund hat ein drittes Entlastungspaket geplant: 200 Euro Einmalzahlung für alle Studierenden. Wann dieses Geld aber tatsächlich überwiesen wird, ist unklar. Es könnte bis Anfang Januar dauern. Die nächste Frage: Reichen 200 Euro einmalig, um die steigenden Energiekosten zu decken?

Das Studentenwerk München hat die Nebenkosten in den Wohnheimen bereits angehoben. Pressesprecher Ingo Wachendorfer sagt: "Wir erhöhen jetzt natürlich vorab schon mal pauschal, damit das nicht ganz so hoch ausfällt. Aber wir wissen auch noch nicht, was auf uns zu kommt und was die Studierenden da in Zukunft berappen müssen."

Studentenwerke erhöhen die Nebenkosten

Die Erhöhung fällt von Wohnheim zu Wohnheim unterschiedlich aus. Im Olympischen Dorf in München zahlen die Studierenden jetzt statt 400 Euro für ein Einzimmerappartement 435 Euro. Hinzu kommen die steigenden Preise für den öffentlichen Nahverkehr. Studierende in München müssen für das Semesterticket im nächsten Jahr sieben Prozent mehr zahlen.

Auch im Großraum Nürnberg und Erlangen wurden die Preise erhöht. Viele Studierende müssen jeden Cent umdrehen und sind auf zusätzliche Einkünfte angewiesen. Manche haben sogar zwei Nebenjobs, um über die Runden zu kommen.

"Wir brauchen monatliche Entlastung"

Die Belastungen seien hoch, sagt Johanna Weidlich von der Bayerischen Landesstudierendenvertretung und hat einen Vorschlag für die Politik: "Es würde uns deutlich unterstützen, wenn wir uns nicht von Entlastungspaket zu Entlastungspaket weiterhangeln müssen, sondern wenn einmal ein klarer Schnitt kommen würde: Ab hier gibt es jeden Monat 100 Euro, um die Nebenkosten abzufedern."

Wer in Finanzsorgen gerät, kann sich von den Studentenwerken in allen bayerischen Städten beraten lassen. Wenn weder Bafög noch Studienkredit oder auch ein Stipendium in Frage kommen, gibt es in München zum Beispiel auch noch die Möglichkeit eines Notfallfonds für Studierende. Mit diesem Geld können dann einmalig die Monatsmiete, Krankenkassenbeiträge oder auch Lehrmittelkosten bezahlt werden.