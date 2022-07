Energiekrise, Klima, Gasnotstand: Kann uns Atomkraft helfen?

Das Problem mit dem Atommüll

Ein weiteres wichtiges Argument gegen Atomkraft ist die Problematik mit der Endlagerung. Wer Kerne spaltet, um Energie zu gewinnen, produziert radioaktiven Müll. Das Isotop Uran-235, das hauptsächlich verwendet wird in heutigen Kernkraftwerken, hat eine Halbwertszeit von 703.800.000 Jahren.

Ein Endlager für den Atommüll gibt es in Deutschland nicht, die Standortssuche ist schwierig, denn es braucht einen Ort tief in der Erde, der eine Million Jahre lang sicher ist vor klimatischen Einflüssen, Umweltkatastrophen und menschlichen Einflüssen.

Länger Atomkraft = mehr Atommüll?

Das Problem mit dem Atommüll ist in Deutschland also längst nicht gelöst. Würde ein Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke dann dieses Problem nicht nur noch viel schlimmer machen? Professor Clemens Walther, Leiter des Instituts für Radioökologie und Strahlenschutz an der Universität Hannover, rechnet vor: "Wenn wir die drei Kernkraftwerke weiter betreiben würden und ich sag mal großzügig für 3 Jahre, dann würde sich die Menge des Atommülls im niedrigen einstelligen Prozentbereich erhöhen." Drei Prozent Atommüll mehr einzulagern, würde die Anforderungen an ein Endlager nicht beeinflussen.

Gleichwohl damit die grundsätzliche Problematik mit der Endlagerung auch nicht gelöst wird, ein Weiterbetrieb würde sie lediglich nicht allzu verschlimmern. In Deutschland bleibt Atommüll das Hauptproblem – anders in Finnland.

Finnland: Endlager, moderne Reaktoren und trotzdem grün

Die Devise in Finnland lautet: Wer gegen den Klimawandel kämpfen will, müsse auch auf die Nutzung der CO2-armen Kernenergie setzen. Ende dieses Jahres geht in Finnland ein neuer Reaktor in Betrieb, der als der modernste in Europa gilt.

Olkiluoto 3 wird von Betreibern und Herstellern als "inhärent sicher" beschrieben. Ein "core catcher" soll einem Durchbrennen des Reaktorkerns wie in Fukushima vorbeugen. Finnlands sozialdemokratische Ministerpräsidentin Sanna Marin verfolgt mit der Atompolitik drei Ziele: die Strompreise dämpfen, den Kohlendioxidausstoß senken und die Abhängigkeit von Russland verringern.

Das Atommüll-Argument zählt in Finnland wenig, denn dort gibt es das erste Endlager der Welt. Bei der Frage nach den Risiken eines Super-GAUs wie in Tschernobyl oder Fukushima müsse man eben abwägen: Der Klimawandel würde noch viel schlimmer als eine nukleare Katastrophe sein, so die Debatte in Finnland. Es ist eine andere Diskussion als in Deutschland. In Finnland ist es eben kein Problem zu sagen: Ich bin grün und ich bin für Atomkraft.

Striktes "Nein" der Bundesregierung zu Atomkraft bröckelt

In der Politik ist die Diskussion längst angekommen. Die Union hat aus der Opposition heraus kritisiert, dass die Bundesregierung lieber wieder mehr Kohle verstromen will, als die Atomkraft weiter zu nutzen. Die FDP sprach sich ohnehin für eine Technologieoffenheit ohne Scheuklappen aus und auch SPD und Grüne scheinen nochmal zu überlegen.

"Wir rechnen jetzt noch mal und entscheiden dann auf der Basis von klaren Fakten." Das hatte eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) jüngst gesagt.