Energiekrise: Atomkraft kann “Zünglein an der Waage” sein

Mit Kernenergie Gas sparen?

Possoch: Und um dieses Gas nun einzusparen, könnte die verbliebenen Kernkraftwerke genutzt werden?

Walther: Für die Fluktuation sind die Gaskraftwerke allererste Wahl. Für die Grundlastdeckung könnte man andere Erzeuger nehmen. Würde man jetzt sagen, man schaltet die Kernkraftwerke nicht ab, könnte man am 1. Januar eben diese fünf Gigawatt Gas, die eingeplant wären, durch Kernenergie decken. Dann hätte man das Gas für andere Zwecke zur Verfügung, zum Beispiel zum Heizen von Wohnungen. Und nur ein Rechenbeispiel: Diese vier Gigawatt Leistung, die unsere drei verbliebenen Reaktoren leisten, würden ausreichenden, um zwei Millionen Haushalte mit Wärme zu versorgen. Wenn ich das Gas eben nicht zur Stromerzeugung nutze, sondern das den Kernkraftwerken überlasse und das Gas in die Häuser für die Gasheizungen leite. Das macht dann eventuell schon einen Unterschied.

Deutsche Kernkraftwerke: Streckbetrieb zur Verlängerung möglich

Possoch: Nun ist die Stilllegung der Kernkraftwerke zum 31.12.2022 nur schon lange beschlossene Sache. Verfügen die Kraftwerke denn überhaupt über die benötigten Brennelemente für einen kurzfristig beschlossenen Weiterbetrieb?

Walther: Das ist natürlich richtig, dass sich die Betreiber keine großen Vorräte hingelegt haben, weil sie eben fest mit diesem Ausstieg gerechnet haben. Das ist aber bei einem Kernkraftwerk anders als bei einem Auto, wo der Tank einfach irgendwann leer ist. Beim Kernkraftwerk kann im sogenannten Streckbetrieb gefahren werden. Da, ich sage es jetzt umgangssprachlich, quetscht man die Brennelemente etwas mehr aus, als man das sonst tun würde. Auf jeden Fall ist dies möglich und diese Rechnung, dass man immer die gleiche Energiemenge aus den gleichen Kernbrennstäben erhält, ist nicht korrekt.

Possoch: Wie sieht es mit dem Fachpersonal in den Kraftwerken aus im Falle einer Verlängerung der Laufzeit?

Walther: Die Betreiber haben ja damit gerechnet, dass sie die Leute in den Ruhestand schicken oder in andere Bereiche umwidmen. Die persönlichen Lebenspläne der Mitarbeitenden haben sich da auch angepasst. Das ist aber ebenfalls nach Sache der Betreiber durchaus machbar, wenn man das schnell angeht. Natürlich nicht erst am 1. Dezember, das wäre zu spät.

Uran: "Wir haben erhebliche Reserven"

Possoch: Wie sieht es mit dem für den Betrieb der Kraftwerke wichtigen Energieträger Uran aus? Gibt es davon in Deutschland denn noch genug für einen kurzfristigen Weiterbetrieb?

Walther: Man ist nicht unbedingt immer nur darauf angewiesen, dass man diese 50.000 Tonnen Jahresbedarf an Uran weltweit aktuell in demselben Jahr fördert, sondern wir haben erhebliche Reserven. Man muss sich das vorstellen: Uran wird ja angereichert. Das heißt, ich produziere Uran mit einem höheren Anteil des spaltbaren Uran-235, also das, was in der Natur vorliegt. Jetzt wird das veredelt in einem Sinne, wie man sich das beim Benzin vorstellen kann. Sie können Super Plus beziehen, Super, E10 oder früher gab es auch Normalbenzin. Und sie können durch "Verdünnen" aus dem Super Plus auch die anderen Brennstoffe herstellen. Und das tut man auch in der kerntechnischen Energie. Das nennt man "Downblending". Und dieses "Downblending" aus den höher angereicherten Reserven stünde uns zur Verfügung.

Possoch: Wie sieht es mit neuen Brennelementen aus?

Walther: Man könnte weitere Brennelemente kaufen. Sicherlich nicht so viele, um jetzt auf volle Bestückung umzustellen. Aber man bekäme schon für den Winter 22/23 einige Brennelemente. Das hat die kerntechnische Industrie zugesichert. Und man bekäme bis Frühsommer nächsten Jahres genug, um die Kernkraftwerke auch weiterhin betreiben zu können. Also von der technischen Seite ginge das.

Abhängigkeit von Russland bei Brennelementen?

Possoch: Ein Anteil der Brennelement-Lieferungen kommt auch aus Russland. Machen wir uns hier nicht wieder erneut abhängig?

Walther: Also wir haben innerhalb der EU ungefähr 17 Prozent unserer Uranversorgung aus Russland. Etwa nochmal die gleiche Menge kommt aus Kasachstan. Zurzeit ist die Lieferung aus Kasachstan nicht gefährdet. Man kann natürlich sagen, das könnte in der Zukunft so kommen. Ein weiterer großer Lieferant ist Kanada. Da sieht man keine Beschränkungen. Die weltweit größten Vorräte liegen in Australien. Auch die sind jetzt schon ein großer Exporteur und beliefern die EU. Und eine kleine Menge liefern wir tatsächlich selbst an uns innerhalb der EU. Aber das ist nicht entscheidend. Es ist in der Tat weniger. Wir haben auch aus Afrika Lieferungen. Das ist sogar der prozentual gesehen größte Anteil, was wir an Uran bekommen. Also da ist die Abhängigkeit, was das Uran betrifft, sehr viel geringer, als was die fossilen Rohstoffe anbelangt.