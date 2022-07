Energiekrise: Können Organismen aus der Urzeit helfen?

Es klingt ein bisschen wie aus einem Science-Fiction-Film: Winzige Einzeller können bei der Energiewende ein Teil der Lösung sein. Die Methode, bei der sogenannte Archaeen zum Einsatz kommen, heißt "Power-to-Gas. Dabei wird Gas aus Strom hergestellt.

Archaeen gehören zu den ältesten Lebewesen der Welt. Sie sind winzige Wesen, die schon seit Milliarden von Jahren auf der Erde existieren. Die hochspezialisierten Mikroorganismen tummeln sich normalerweise in heißen Quellen auf dem Meeresgrund oder in Geysiren. Die Archaeen stellen dort auf natürliche Weise Methangas her.

Archaeen werden mit Wasserstoff und CO2 gefüttert

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben es geschafft, diese Umweltbedingungen nachzuahmen. In speziellen Anlagen werden die Archaeen gezielt eingesetzt und mit Wasserstoff und CO2 gefüttert. So entsteht "grünes Methan".

Das Kohlenstoffdioxid kann dabei zum Beispiel aus städtischen Klärwerken genutzt werden und so nicht in die Atmosphäre gelangen. Eine solche Anlage steht im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm. Dort wird das biologische Verfahren angewandt, bei dem Gas aus Strom hergestellt wird.

Aus Strom wird Gas

Für die Power-to-Gas-Methode braucht man zunächst Strom. Dieser kommt idealerweise aus erneuerbaren Energien, wie Sonne oder Wind. Wird bei viel Sonnenschein oder kräftigem Wind mehr Strom produziert, als das Netz aufnehmen kann, kann dieser Überschuss genutzt werden: Durch Elektrolyse wird Wasserstoff gewonnen. Die Archaeen erhalten den Wasserstoff zusammen mit CO2 und produzieren Methan. So kann durch Elektrolyse der Ökostrom mit Hilfe der Archaeen in Gas verwandelt, gespeichert und wiederverwendet werden.

Neuer Info-Podcast "Dreimal besser"

Weitere mögliche Wege aus der Energiekrise gibt es in der ersten Folge des neuen Info-Podcasts von BR24, "Dreimal besser", zu hören. In dem Podcast werden in jeder Episode drei Lösungswege zu einem aktuellen Thema vorgestellt. Das können neue Ideen sein oder Ansätze, die schon erfolgreich umgesetzt werden. Auch ganz unkonventioneller Input ist denkbar.

In dem konstruktiven Format geht es nicht darum, nur das Positive in allem zu sehen. Aber aus den Ereignissen können Politik, Gesellschaft oder jede und jeder von uns lernen, damit es in Zukunft besser laufen kann. "Dreimal besser" bietet den Hörerinnen und Hörern einen Mehrwert und einen Perspektivenwechsel. Der Podcast will zum Nachdenken und Mitreden anregen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. "Dreimal besser" finden Sie in BR Podcast, in der ARD Audiothek und bei allen gängigen Podcast-Anbietern.