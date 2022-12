Ende der Maskenpflicht: Maske trotzdem weiter tragen oder nicht?

Nach Sachsen-Anhalt hat Bayern als zweites Bundesland heute vor einer Woche die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen aufgehoben. Es wird jedoch empfohlen, weiter freiwillig eine Maske zu tragen.

Abgeschafft wurde die Maskenpflicht laut Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), da die momentan hohe Rate an Atemwegsinfektionen vor allem durch Influenzaviren und das RS-Virus bedingt sei. SARS-CoV-2 spiele nur mehr eine untergeordnete Rolle. Das Infektionsschutzgesetz des Bundes biete nur wegen Corona eine ausdrückliche Grundlage für eine allgemeine Maskenpflicht. Zur Bekämpfung bereits lange bekannter, regelmäßig saisonal auftretender Krankheitserreger wie Influenza und RS-Virus würde das Infektionsschutzgesetz keine Befugnisse für allgemeine Maskenpflichten vorsehen.

Wo und für wen gilt die Maskenpflicht weiterhin?

Im Gegensatz zum Öffentlichen Nahverkehr in Bayern gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im Fernverkehr weiterhin in ganz Deutschland. Die FFP2-Maske ist bis 7. April 2023 außerdem beim Betreten "vulnerabler Einrichtungen" wie unter anderem Arztpraxen, Krankenhäusern und Einrichtungen zur Betreuung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen vorgeschrieben.

Seit dem Wegfall der Corona-Isolationspflicht in Bayern vom 16. November müssen sich positiv Getestete nicht mehr zu Hause isolieren. Für sie gilt aber die Pflicht zum Tragen mindestens eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Empfohlen wird das Tragen einer FFP2-Maske.

Wovor schützt die Maske?

Das Tragen von Masken gehört zu den zentralen Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Wer mit SARS-CoV-2 infiziert ist, scheidet den Krankheitserreger über die Atemluft aus, vor allem beim Niesen und Husten. Ein Mund-Nase-Schutz hält einen Teil der Tröpfchen und Aerosole mit den in der Atemluft enthaltenen Viren zurück. Menschen in direkter Umgebung werden so vor Infektionen geschützt, eine korrekt getragene FFP2-Maske schützt aber auch den Träger selbst. Das Material, aus dem sie besteht, filtert den größten Teil der Partikel in Virengröße aus der Atemluft. Eine Mund-Nasen-Bedeckung schützt so nicht nur gegen Coronaviren, sondern auch gegen weitere, durch Tröpfcheninfektion übertragene Viren wie Grippeviren und zahlreiche Erkältungsviren.

Jetzt im Winter kann die Maske außerdem die Immunabwehr der Nase unterstützen. Laut einer neuen Studie reduziert Kälte diese Immunabwehr nämlich, die Maske aber hält die Nase warm.

Ist die Maske jetzt noch sinnvoll?

Die Aufhebung der Maskenpflicht in Verkehrsmitteln des Öffentlichen Nahverkehrs in Bayern ist nicht unumstritten. In ganz Deutschland sind momentan sehr viele Menschen an Atemwegsinfektionen erkrankt, was nicht nur Arztpraxen vor Herausforderungen stellt, sondern auch zu einer hohen Anzahl an erkranktem Personal in Praxen und Kliniken führt. Aus infektiologischer Sicht ist der Zeitpunkt für die Abschaffung der Maskenpflicht also nicht unbedingt glücklich gewählt.

Dieser Ansicht ist zum Beispiel der Immunologe Professor Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover im Interview mit BR24. Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln würden seiner Meinung nach sicher zu deutlich weniger Erkältungskrankheiten führen.

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek setzt mit dem Ende der Maskenpflicht auf "Eigenverantwortung und Rücksichtnahme". Das Robert Koch-Institut empfiehlt das Tragen einer Maske weiterhin in Innenräumen im öffentlichen Bereich, wenn Menschen zusammentreffen oder sich länger dort aufhalten, oder in Situationen, in denen enger Kontakt zu Personen besteht, die nicht dem eigenen engen sozialen Kreis angehören.