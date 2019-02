Auch Emails verursachen Treibhausgase

Dass der Email-Versand ein unterschätzter Verursacher von Treibhausgasen ist, darauf weist Umweltexpertin Marianne Wolff vom VerbraucherService Bayern hin. Eine normale Email ohne Anhang verursache etwa zehn Gramm Kohlenstoffdioxid, was "der Klimabilanz einer Plastiktüte entspricht".

Auch sei den Verbrauchern nicht ersichtlich, welchen Kostenfaktor für die Umwelt sie etwa durch das Abspeichern von E-Mails in global verteilten Rechenzentren hervorrufen. Der weltweite Datenaustausch rund um die Uhr sei nur möglich, weil 45 Milliarden Server in globalen Rechenzentren ständig im Einsatz seien, heißt es vom VerbraucherService. Diese verbrauchten neben Energie auch Strom und Wasser für die Kühlung. Das Fachwort hierfür sei "ruhende Verschmutzung".

Tipp: Emails regelmäßig löschen

Jede in einem Postfach gespeicherte Email treibe unterbrechungslos viele Server an. Wolff rät deshalb dazu, Emails regelmäßig zu löschen, die Zahl der Empfänger zu reduzieren, nur Fotos in niedriger Auflösung anzuhängen, den Papierkorb immer wieder zu leeren und Spamfilter einzurichten. So würden möglichst wenige Treibhausgase durch elektronischen Informationsaustausch erzeugt.