BR24Live ab 15 Uhr: EMA-Entscheidung zu Astrazeneca

Nach Dänemark, Norwegen und Italien veranlasste auch Deutschland am 15. März den Stopp des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca. Vorangegangen waren neue Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im Zusammenhang mit dem Vakzin. Insgesamt acht Fälle der seltenen Erkrankung seien in Deutschland gemeldet worden. Weitere Untersuchungen seien vonnöten, so das zuständige Paul-Ehrlich-Institut.

EMA nimmt Neubewertung vor

Eine Neubewertung der diesbezüglichen Risiken im Zusammenhang mit dem Impfstoff nimmt nun die EMA vor. Als zentrale Europäische Arzneimittelbehörde ist sie für die Einschätzung von Arzneimitteln zuständig. Bis zum 18. März, also heute, will der Sicherheitsausschuss der Behörde eine Entscheidung bekanntgeben.

Astrazeneca entscheidend für Deutschland und die EU

Dies ist besonders deshalb entscheidend, weil der weitere Impfplan für Deutschland und die EU und damit auch eventuelle Lockerungsambitionen ganz wesentlich abhängen vom Astrazeneca-Impfstoff. So forderte der bayerische Gesundheitsminister Holetschek bereits eine schnelle Entscheidung der EMA. Holetschek sagte, man müsse die Vertrauensbasis in den Impfstoff wieder aufbauen.

Erste Einschätzungen dringen an die Öffentlichkeit

Bereits im Vorlauf der Pressekonferenz drangen erste Einschätzungen an die Öffentlichkeit: Der Nutzen des Vakzins sei höher als die Risiken, so die EMA-Direktorin Emer Cooke. Auch die WHO empfiehlt, vorerst weiter mit Astrazeneca zu impfen. Nun stellt sich die Frage: Wird sich die EMA mit ihrer Richtentscheidung ähnlich positionieren?