Elektrosensibilität: Schlafstörungen durch magnetische Strahlen?

Hans Zehs Leben hat sich schlagartig verändert. Vor fünf Jahren begann sein Martyrium: Hautausschlag, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und es wurde immer schlimmer. Der 48-Jährige aus Söchtenau im Landkreis Rosenheim sagt: "Mich machen elektromagnetische Wellen krank."

Elektrosensibilität: Weitverbreitet, aber nicht anerkannt

"Elektrosensibel" oder "elektrohochsensibel", so heißt es in Fachkreisen, wenn jemand auf hochfrequente magnetische Strahlung reagiert, wie sie etwa von WLAN-Routern, Mobiltelefonen oder auch von Funktelefonen am Festnetz ausgehen. Für die einen ist es ein Phänomen, das nicht beweisbar ist, für die anderen ein Krankheitsbild, das anerkannt werden muss.

Hans Zeh lebt einsam und ohne Strom

"Bitte Handys ausmachen und im Auto lassen" – mit dieser Bitte empfängt Hans Zeh Besucher. Dann führt der gebürtige Münchner seinen Besuch zum Wohnwagen und zündet drei Kerzen an, im Vorzelt seines Wohnwagens, quasi sein Wohnzimmer. Das habe nichts mit Romantik zu tun, sagt er und lächelt amüsiert und müde. Leben ohne Strom, das ist für ihn eine Notwendigkeit: "Das ist blanker Überlebenskampf", sagt er. In der Winterstille und der Lockdownpause wirkt der Campingplatz besonders verlassen und Hans Zeh sehr einsam. "Ich hätte mir nie vorstellen könne, dass ich hier lande", sagt er. "Aber ich komme damit klar. Man darf sich nur nicht fragen: Warum ausgerechnet ich?"