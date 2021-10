Probleme bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist dafür bekannt, dass er die Digitalisierung im Gesundheitssektor vorantreiben will. Ob elektronische Gesundheitskarte, elektronisches Rezept, elektronische Patientenakte, elektronischer Medikationsplan oder elektronischer Heilberufsausweis: seit 2017 wird sukzessiv die Telematikinfrastruktur im medizinischen Bereich ausgerollt.

Geplant war auch, dass es ab dem 1. Oktober bindend die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, eAU, geben soll. Doch auch hier scheitert Spahns ehrgeiziger Plan an der Technik, der Akzeptanz und der Software. Jetzt wurde eine Übergangsfrist eingeräumt. Noch bis zum 31. Dezember darf der bekannte "Gelbe Schein" ausgegeben werden.

Nächster Stichtag: 1. Januar 2022

Es soll eine Erleichterung für die Patienten und Ärzte werden: die Einführung der digitalen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Zukünftig sollte nicht mehr der Versicherte selbst, sondern die behandelnden Ärzte die Krankenkassen über eine Arbeitsunfähigkeit informieren. Der Patient bekommt einen Papierausdruck für den Arbeitgeber und einen Ausdruck für die eigenen Unterlagen. Ab Juli 2022 sollen dann die Krankenkassen die AU-Bescheinigung auch an die Arbeitgeber übermitteln - der Patient bekommt nur noch einen Ausdruck.

Wie viele Arztpraxen in Bayern ab dem 1. Oktober bereits diese eAU ausstellen können und auch werden, ist unbekannt. Die Mehrzahl jedoch wird die Übergangsfrist bis Ende des Jahres in Anspruch nehmen und damit weiterhin dem Patienten den gelben Zettel in die Hand drücken.

Immer neue Kosten für Vertragsärzte

Denn die Arztpraxen müssen für die Ausstellung der eAU technisch ausgerüstet sein, Ärzte brauchen dazu einen elektronischen Heilberufsausweis (eHBA), Updates der TI-Konnektoren und ein funktionierendes PVS-Systeme, Praxisverwaltungs-System. Darüber läuft auch ihre Abrechnung mit der Krankenkasse. Das PVS ist auch in vielen Praxen schon vorhanden, doch jede Gesetzesänderung des Ministers verursacht Änderungen in der Software, damit Zeitverzögerungen und vor allem wieder neue Kosten für die Vertragsärzte.

Hinzu kämen Störungen und Ausfälle der Telematikinfrastruktur, heißt es. Das Personal sei noch gar nicht ausreichend geschult, eine reibungslose Integration der Anwendung nicht durchgeführt, schreibt die Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Im Ärzteblatt wird der Vorstand der KVWL, Thomas Müller, deutlich: "Wir stellen eine eklatante Diskrepanz fest zwischen dem, was sich der Politiker erwartet, nämlich Einsparungen in Höhe von sieben Milliarden Euro, und der erlebten Realität in Ihren Praxen."

Harsche Kritik an der Umsetzung

Zudem gibt es verschiedene Praxisverwaltungssysteme, die anscheinend aber nicht kompatibel untereinander sind. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hatte deshalb sogar eine Resolution an Bundesgesundheitsminister Spahn geschickt. Darin prangern sie ständige Pannen in der Telematikinfrastruktur an. Gut funktionierende Prozesse in der Versorgung von Patienten könnten gerne digitalisiert werden, so die KBV. Doch wenn beispielsweise das digitale Rezept darin bestehe, dass jetzt anstelle eines rosa Rezepts, bedruckt mit den Arzneimitteln, ein Zettel mit einem Barcode oder mit einem QR-Code ausgedruckt werde, "dann ist das ein Witz und keine Digitalisierung".

Die Umsetzung von Spahns Terminservice- und Versorgungsgesetz, dass die Anbindung und Vernetzung von Arztpraxen, Apotheken und Krankenkassen vorsieht, scheitert auch immer wieder an seinen eigenen Terminvorgaben. Oft ist die notwendige Technik nicht rechtzeitig flächendeckend verfügbar. Und es kommt noch schlimmer: Der Widerstand gegen die Digitalisierung wächst zunehmend.

Auch Kassenärztliche Vereinigung übt Kritik

Die Kassenärztliche Vereinigung, KVB Bayern, übt aufgrund eines Gutachten des Sachverständigenrates zur "Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen" heftige Kritik. Grundsätze des Datenschutzes, Datensparsamkeit und auch die Zweckbindung der verwendeten Daten wurden in Frage gestellt. Die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern schloss sich hier den Zweifeln des Bundesdatenschutzbeauftragten an. Er stellte "diverse Unstimmigkeiten" fest

"Vorhandene Gesundheitsdaten müssen zu jeder Zeit vollständig sowie nach dem aktuellen Stand der Technik geschützt sein. Das Recht des Patienten auf informationelle Selbstbestimmung darf dabei in keiner Weise behindert, geschweige denn unterbunden werden." Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern

KVB bemängelt Druck

Von der KVB bemängelt werden vor allem die ständigen Drohungen mit Sanktionen und der Druck, der damit auf Arztpraxen ausgeübt werden soll. Wer die elektronische Patientenakte (ePA) zum 01. Juli 2021 nicht bindend als niedergelassener Arzt oder Psychotherapeut einführen könne, müsse mit Honorarabzügen rechnen, hieß es beispielsweise aus dem Bundesgesundheitsministerium.

16 Jahre wurde an ihr geplant, der Start immer wieder verschoben. Alle gesetzlichen Krankenkassen sind demnach verpflichtet, ihren Versicherten diese ePA anzubieten und im 3. und 4. Quartal sollen Ärzte mit der Befüllung der ePA beginnen. Dafür soll es eine App der Krankenkassen geben, die von Patientinnen und Patienten mit Dokumenten, Arztbriefen und Befunden befüllt werden soll. In Krankenhäusern muss die ePA spätestens zum 1.1.2022 laufen.

Ärzte brauchen elektronischen Heilberufsausweis

Auch seit dem 1. Juli Pflicht ist der sogenannte elektronische Heilberufsausweis, eHBA, für alle Ärzte, die nicht im Krankenhaus arbeiten und diesen benötigen. In Bayern haben nach Angaben der Landesärztekammer bereits 16.000 von rund 27.000 Ärzte den Ausweis beantragt bzw. bekommen. Jeder Arzt, der in seiner täglichen Arbeit gesetzlich versicherte Patienten behandelt, krankschreibt oder Rezeptverordnungen ausstellt, muss dies in Zukunft mit dem eHBA durchführen. Damit kann der Arzt eine "qualifizierte elektronische Signatur" abgeben und auch elektronische Dokumente rechtsverbindlich unterschreiben, so das Bundesgesundheitsministerium.

"Für Ärztinnen und Ärzte wurden in ganz Deutschland bis Ende August 115.615 elektronische Heilberufsausweise (eHBA) ausgestellt, davon entfallen rund 60.000 auf den ambulanten Bereich. Im ambulanten Bereich liegt der Ausstattungsgrad bei knapp 52 Prozent. Dieser Prozentsatz dürfte in etwa auch für Bayern zutreffen", schreibt die Bayerische Landesärztekammer. Der Präsident, Gerald Quitterer, spart hier nicht mit Kritik. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen solle Ärztinnen und Ärzte in der Behandlung unterstützen, schreibt er, viele Prozesse seien aktuell aber zu kompliziert und verbürokratisierten die Arbeit.

"Allerdings ist die Weiterentwicklung im Gesundheitswesen mit Digitalisierung, Telemedizin, Künstlicher Intelligenz (KI) oder elektronischer Patientenakte (ePA) nicht automatisch gleichbedeutend mit einer Verbesserung der Versorgungsqualität." Gerald Quitterer, Präsident Bayerische Landesärztekammer gegenüber BR24

Vom e-Rezept bis zur e-Patientenakte

Digitalisierung müsse einen Mehrwert für Patienten und Ärzte liefern. Außerdem dürfe die Digitalisierung nicht zum Datenstaubsauger werden, gerade Gesundheitsdaten seien hochsensibel und müssten entsprechend geschützt werden", sagte Quitterer BR24.

Die Telematikinfrastruktur ist die Datenautobahn des Gesundheitswesens, so Spahn. Doch es ist bis jetzt noch eher eine Datenlandstraße mit Tempo 80. Theoretisch ist bis jetzt schon viel möglich, zum Beispiel auch die elektronische Patientenakte. Seit Januar müssen gesetzliche Krankenkassen theoretisch ihren Patienten die ePA anbieten, doch bis Mitte nächsten Jahres müssen Vertragsärzte, Rettungsdienste oder Hebammen erst technisch wirklich so ausgestattet sein, um die Leistung zu bieten.

Und theoretisch könnten die Arztpraxen auch ab dem 1. Oktober freiwillig elektronische Arzneimittelrezepte ausstellen. Auch hier bleibt übergangsmäßig ein Papierausdruck möglich. Ab Januar ist das eRezept für verschreibungspflichtige Medikamente dann Pflicht. So zumindest der Plan des Bundesgesundheitsministeriums.