Eizellen des Nördlichen Breitmaulnashorns bereit zur Befruchtung

Zwei Nashornarten gibt es in Afrika: das Südliche und das Nördliche Breitmaulnashorn. Noch. Denn von letzterem gibt es noch genau zwei Weibchen in einem Reservat in Kenia. Das letzte Männchen, Sudan, starb im März 2018.

Tiefgekühlt: Spermien des Nördlichen Breitmaulnashorns gesichert

Doch Forscher geben die Hoffnung auf Nachwuchs dennoch nicht auf: In einem internationalen Projekt unter Leitung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin wollen sie mittels künstlicher Befruchtung neue Nördliche Breitmaulnashörner erzeugen. Die eine Beigabe dazu lagert schon seit Jahren gut gekühlt in Forschungs-Tiefkühlschränken in Berlin und in San Diego: Spermien verschiedener Nördlicher Breitmaulnashörner, die inzwischen längst verstorben sind.

Eizellen zur Befruchtung erfolgreich entnommen

Die andere nötige Essenz für das Projekt konnten die Wissenschaftler jetzt gewinnen: Es ist ihnen gelungen, den beiden Nashorn-Damen zehn Eizellen zu entnehmen, um diese zu befruchten.

Allerdings werden die erhofften Mütter ihren Nachwuchs auch nicht selbst austragen können, offenbar sind weder Najin noch Fatu dazu in der Lage. Deshalb experimentiert die Forschergruppe zugleich mit Leihmutterschaften des Südlichen Breitmaulnashorns, von dem es noch 20.000 Exemplare gibt. Weibchen dieser Art sollen die befruchteten Eizellen dann austragen.