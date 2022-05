Eis-Speicher für Sonnenstrom: Neue Forschung an Hochschule Hof

Immer mehr Firmen bauen sich Photovoltaik-Anlagen aufs Dach. Damit sie den regenerativen Strom auch dann nützen können, wenn die Sonne nicht scheint, benötigen sie Speicher. Eine Möglichkeit könnte Eis sein.

Kostengünstig und nachhaltig Strom speichern

Das „Institut für Wasser- und Energiemanagement" (iwe) der Hochschule Hof hat am Dienstag (03.05.22) am Außenstandort Münchberg einen neuen Eisbatterie-Prüfstand präsentiert. Ziel ist, damit Solar- oder auch Windstrom kostengünstig und nachhaltig zu speichern, erklärt Professor Thomas Schlosser.

Pioniere für anwendungsorientierte Forschung

Die Hofer Wissenschaftler und Techniker sehen sich bei ihrer Forschung durchaus als Pioniere. Sie wollen sehr anwendungsorientiert arbeiten: Solche Eisspeicher könnten zum Beispiel für die zahlreichen mittelständischen Automobilzulieferer aus der Region Hof interessant sein, erklärt der Kältetechnik-Professor. Für die Herstellung von Kunststoffteilen werde kaltes Wasser benötigt. Der Strom zur Wasserkühlung könnte mit Photovoltaikanlagen auf Firmendächern produziert werden. Und dank des Eisspeichers stehe der nachhaltige Strom dann jederzeit zur Verfügung.

In einzelnen Forschungsprojekten wollen die Hofer Wissenschaftler und Techniker nun unter anderem klären, in welcher Größe die Eisspeicher wirtschaftlich sind.

Unterstützung von Stiftung und Handwerkern

In den neuen Eisbatterie-Prüfstand hat die Hochschule Hof rund 45.000 Euro investiert, so Michael Dölz, der Leitende Techniker des "Instituts für Wasser- und Energiemanagement" (iwe). Finanziert wurde der Eisspeicher vor allem durch die Viessmann-Technologie-Stiftung. "Wir sind von der Innovationskraft der Hochschule Hof sehr beeindruckt", so Werner Mergner von der Stiftung. Unterstützt wurde die Hochschule beim Eisspeicher auch vom Kältetechnik-Unternehmen Genes aus Hof.

Die Hochschule Hof hat vor einigen Jahren bereits ein "Kälte-Netzwerk" gegründet - für den Informationsaustausch zwischen Wissenschaftlern, Planern, Architekten und Handwerksbetrieben.

Der neue Eisspeicher wurde im Energielabor der Hochschule Hof aufgebaut. Dieses Labor ist momentan noch am Außenstandort Münchberg untergebracht, bis der Neubau für das iwe am Campus in Hof bezugsfertig ist.