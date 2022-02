Einziges deutsches Mitglied in EU-Expertenrat kommt aus Bayreuth

Von der Uni Bayreuth nach Europa: Kai Purnhagen, Inhaber des Lehrstuhls für Lebensmittelrecht an der Universität Bayreuth, ist seit Dezember Mitglied eines Expertenrats der EU-Kommission für allgemeines Lebensmittelrecht – und damit der einzige wissenschaftliche Vertreter Deutschlands in dem Gremium. Wie die Uni mitteilt, arbeitet der Bayreuther Professor aktuell an einem neuen Gesetzesvorschlag.

Forscher arbeitet an EU-Lebensmittelgesetzen mit

Der Fachmann legt in seiner Funktion auch Grundlagen für ein neues EU-Gesetz für Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich. Oberste Priorität habe derzeit die Arbeit an einem neuen Gesetzesvorschlag für ein nachhaltiges Lebensmittelrecht, so Purnhagen. Ziel sei es unter anderem, synthetische Pestizide drastisch zu reduzieren. Eingerichtet worden sei das Gremium vor rund 20 Jahren als Reaktion auf zahlreiche Lebensmittelskandale in ganz Europa.

Purnhagen lehrt und forscht seit Sommer vergangenen Jahres am neuen Campus für Lebenswissenschaften der Uni Bayreuth am Standort Kulmbach. Seine Arbeiten beeinflussten bereits mehrfach Rechtssetzung und -auslegung unter anderem des Europäischen Gerichtshofs, der Europäischen Kommission, des Bundesgerichtshofs oder der Bundesregierung, teilt die Uni mit.