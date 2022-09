Einzigartige Geräte: Uni Bayreuth erforscht Weltraumgestein

Die Universität Bayreuth hat eigenen Angaben zufolge als erste Forschungseinrichtung in Deutschland zwei Massenspektrometer zur Erforschung von Weltraumgestein erhalten. Wie die Uni mitteilt, wurde eines der tonnenschweren Geräte am Mittwoch mit Hilfe eines Krans in den zweiten Stock des in Bayreuth angesiedelten Bayerischen Geoinstituts gehoben. Dort wurden die beiden Geräte in einem Reinraumlabor für Kosmo-Chemie installiert, das derzeit eingerichtet wird.

Gesteinsproben aus dem Weltall präzise analysierbar

Künftig könnten in dem Institut damit unter anderem Gesteinsproben von Mond, Mars oder Asteroiden auf ihre Zusammensetzung hin untersucht werden. Das Besondere an den hoch leistungsfähigen Geräten sei, dass sie beispielsweise Spurenelemente selbst dann noch ausmachen könnten, wenn sie nur einen billionstel Teil einer Probe ausmachten. Die so gewonnenen Erkenntnisse würden den Forschern Informationen über Herkunft und Entstehungsgeschichte verraten, heißt es aus der Uni Bayreuth.