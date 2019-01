Das Einseitswendige Verstecktfruchtmoos oder Holundermoos (Cryphaea heteromalla) ist zu einer der Arten des Jahres 2019 ernannt worden. Es wächst an der Baumrinde von Laubgehölzen rund um den Atlantik auf der nördlichen Halbkugel. Während das Moos in den östlichen Bundesländern in Deutschland selten geworden ist, ist es in den Niederlanden in Küstennähe noch weit verbreitet. Aus dem Landesinneren hat es sich dort aber zurückgezogen.

Kein Wald, kein Wind

Das Holundermoos macht Anstalten, Mittelgebirge wie den Harz oder das Erzgebirge zu erklimmen. Ob das am Klimawandel liegt oder an Veränderungen der Luftqualität, wird von Experten noch diskutiert. Generell wohnt das Einseitswendige Verstecktfruchtmoos nicht gerne in dichten Wäldern oder an windumtosten, einzelnen Bäumen. Das Moos des Jahres wurde kurz nach der Flechte des Jahres 2019 gekürt. Welche anderen Arten dieses Jahr schon ausgewählt wurden, sehen Sie hier.