Einsatz für Grundrechte: Neue Biografie über Vorreiter aus Hof

In Hof wird noch heute an Johann Georg August Wirth erinnert: Die Realschule und ein Platz in der Innenstadt tragen seinen Namen, außerdem erinnert vor der Freiheitshalle seit 2012 ein Denkmal in Form einer überdimensionalen Zeitungsseite an den Vorreiter für Freiheitsrechte und Demokratie. Nun ist ein Buch über den gebürtigen Hofer herausgekommen – denn der Einsatz des 1798 geborenen Juristen, Schriftsteller und Politiker ist bis heute aktuell, sagt Wirth-Biograf Axel Herrmann im BR-Gespräch. Schließlich seien in vielen Ländern die Grundrechte bedroht.

Autor Herrmann stellt Wirth-Biografie vor

Der Historiker und frühere Direktor des Reinhardt-Gymnasiums in Hof hat im "Pustet Verlag" eine kompakte Biografie des Freiheitsdenkers veröffentlicht. Auf rund 140 Seiten beleuchtet er das Leben Wirths und seine Auswirkungen bis heute unter dem Titel "Johann Georg August Wirth - ein politisches Leben zwischen Restauration und Revolution". Bei einer Lesung wird es heute um 19.30 Uhr im Museum Bayerisches Vogtland vorgestellt.

Johann Georg August Wirth: Ein Vorreiter für die Grundrechte

Johann Georg August Wirth gilt als einer der wichtigen Vorreiter für Demokratie und Grundrechte in Deutschland. Der Name Wirth ist eng mit dem berühmten "Hambacher Fest" verbunden. Diese Versammlung auf der Schlossruine bei Neustadt an der Weinstraße gilt als die "Wiege der deutschen Demokratie". Im Mai 1832 demonstrierten schätzungsweise 30.000 Menschen für Grundrechte. Dabei wurde erstmals auch die schwarz-rot-goldene Fahne gehisst – als Symbol für einen deutschen Einheitsstaat.

Anklage wegen Hochverrat – Flucht aus Bayern

Wirth war zusammen mit seinem Freund Philipp Jakob Siebenpfeiffer Organisator und Hauptredner des "Hambacher Fests". Kurz nach der Versammlung wurden Wirth und weitere Mitstreiter wegen Hochverrats angeklagt. Wirth wurde freigesprochen, musste aber trotzdem in Haft bleiben. Es gelang ihm schließlich die Flucht ins Exil. Die Pfalz gehörte damals zu Bayern. Wirths Hoffnungen auf Reformen durch König Ludwig I. hatten sich nicht erfüllt.

Mitglied in der Frankfurter Paulskirche

1848 wurde Wirth als Abgeordneter in die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche gewählt. Doch wenige Wochen später verstarb der gebürtige Hofer im Alter von knapp 50 Jahren. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde er in Frankfurt beigesetzt. Die Trauerrede hielt der Abgeordnete Robert Blum, der sich wie Wirth für die Bildung einer Republik auf deutschem Boden einsetzte.