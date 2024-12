Aktiv gegen Einsamkeit: Bleiben Sie Weihnachten nicht allein

Für viele Menschen ist Einsamkeit ein Problem. In allen Altersgruppen sind Menschen isoliert und allein gelassen, wie verschiedene Studien zeigen. Für viele sind die Weihnachtsfeiertage eine besonders schwierige Zeit. Weihnachten ist mit sehr hohen Erwartungen verknüpft: Erinnerungen an die gute alte Zeit, die idealisierte Weihnachtswelt, die in den Medien gezeigt wird - all das macht vielen Menschen besonders deutlich, dass sie allein sind.

Planen Sie die Feiertage rechtzeitig

Sie sind allein an den Feiertagen? Denken Sie rechtzeitig über die bevorstehende Situation nach und nehmen Sie sich für die Feiertage etwas Schönes vor: Freunde besuchen, einen Ausflug machen, ein Festessen kochen, sich etwas Schönes kaufen, ein Theaterbesuch oder ein Konzert. Danach in eine Bar oder ein Café? Dort treffen Sie viele Menschen, die ebenfalls Weihnachten allein sind.

Auch der Besuch eines Weihnachtsgottesdienstes ist eine Möglichkeit, unter Leute zu kommen. Manche Gemeinden bieten danach auch noch ein Zusammentreffen an. Je nachdem, wie alt und mobil Sie sind, kann der Weihnachtsabend auf diese Weise gestaltet werden. Allerdings sollte sich niemand unter Druck setzen, unbedingt etwas "Besonderes" an Heiligabend machen zu müssen.

Suchen Sie Gleichgesinnte, um zusammen zu feiern

Wer niemanden kennt, mit dem er Kontakt aufnehmen möchte, kann sich an soziale Einrichtungen wenden. Viele Kirchengemeinden bieten Feste für Einsame an. Auch anderen Bedürftigen zu helfen - zum Beispiel durch ein Ehrenamt - kann Freude bereiten.

Hilfsangebote: Sie möchten Weihnachten nicht allein feiern?

Die Bundesregierung hat ein "Kompetenznetz Einsamkeit" eingerichtet und will damit helfen, einsame Menschen mithilfe von Treffpunkten, Nachbarschaftshilfen, Patenschaften und Besuchsdiensten wieder in die Gemeinschaft einzubinden. Es will die Arbeit von haupt- und ehrenamtlichen Akteuren fördern und vernetzen. Hier finden sich Anlaufstellen.

"Keiner bleibt allein" - zusammen gegen Einsamkeit an Weihnachten

Falls Sie Weihnachten nicht allein verbringen möchten oder noch Platz für einen Gast haben, können Sie eine Nachricht an "KeinerBleibtAllein" über Facebook oder Instagram schreiben. Die ehrenamtlichen Helfer geben sich alle Mühe, Betroffene zu vermitteln. Die Kampagne #keinerbleibtallein wurde 2016 ins Leben gerufen. Diese Aktion gibt es auch für Silvester.

nebenan.de: Mit Nachbarn Weihnachten feiern

Die digitale Plattform nebenan.de vernetzt Nachbarn - von der Kreissäge, die jemand ausleihen möchte, bis hin zu Babysitter-Angeboten ist alles dabei. Man kann sich aber auch zu einem Stammtisch verabreden oder jemanden zum Wandern oder für andere Aktivitäten suchen. Auch Weihnachten kann man hier auf seine Nachbarn setzen. Mitglieder finden im Menu unter dem Stichwort "Weihnachten" Angebote. Die Anmeldung zum Portal ist kostenlos.

Meet5 - Plattform, die Menschen vernetzt

Nicht nur zu Weihnachten bietet die App Meet5 Menschen die Möglichkeit, sich für gemeinsame Aktivitäten zu vernetzen. Laden Sie sich die App kostenfrei herunter und nehmen Sie an einem Treffen teil oder organiseren Sie selbst eines. Mehr Infos unter: www.meet5.de

Seelische Unterstützung an den Feiertagen