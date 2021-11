Einmaliges Projekt: Klettern trotz(t) Demenz auch in Pandemie

Projekt ist auch Hilfe für Angehörige

Auch für die Angehörigen von Menschen mit Demenz ist die Corona-Pandemie sehr belastend. Denn sie bekommen kaum Unterstützung, gibt Gudrun Schuster zu Bedenken. Deshalb war es ihr sehr wichtig, nach dem Lockdown schnellstmöglich mit dem Angebot "Klettern trotz(t) Demenz" weiter zu machen. Sie hat dieses bayernweit einmalige Projekt mit der Diakonie in Fürth und der Deutschen Alzheimer Gesellschaft vor fast drei Jahren initiiert. Alle zwei Wochen begleitet sie mit anderen Kletterern gemeinsam einige Demenzkranke an der Wand. Denn diese intuitiven Bewegungen funktionieren trotz dementiellem Abbau im Gehirn sehr gut: "Das ist die Kausalität des Tuns. Ich sehe den Griff an der Wand und will ihn anfassen, weil das ganz tief in unserem Gedächtnisspeicher für Bewegung verankert ist," erklärt Gudrun Schuster.

Demenz schreitet in der Pandemie weiter fort

Es gibt bislang noch keine umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchungen zur Entwicklung der Demenz in der Corona-Pandemie. Doch Prof. Markus Gosch, Chefarzt der Geriatrie am Klinikum Nürnberg, beobachtet bei Patientinnen und Patienten, dass die fehlende Aktivierung und weniger Kontakte im Lockdown dazu geführt haben, dass die Demenz weiter fortschreitet. "Die erlittenen Defizite können Demenzkranke in hohem Alter nicht mehr rückgängig machen", so Gosch. Deshalb seien Projekte wie "Klettern trotz(t) Demenz" wichtig. Außerdem sollten Angehörige und Betreuende auch in der Pandemie-Zeit versuchen, einen möglichst normalen Tagesablauf und Strukturen für den Demenzerkrankten aufrechtzuerhalten. Dazu gehören auch soziale Kontakte und Bewegungsangebote.

Klettern aktiviert Körper, Geist und Seele

Positive Nebeneffekte des Kletterns sind – ganz allgemein – eine Verbesserung der Koordination von Gehirn, Armen und Beinen, bessere Beweglichkeit, mehr Kondition, Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und höheres Selbstbewusstsein durch das Erfolgserlebnis. Das gilt für alle Menschen, die in die Kletterwand steigen. Egal, in welchem Alter und egal, ob mit oder ohne Demenz. Das Gedächtnis wird zumindest kurzfristig besser, und die Beweglichkeit nimmt zu. Vor allem aber sind die Teilnehmenden am Projekt "Klettern trotz(t) Demenz" nach zwei Kursstunden glücklich. Auch für Antje und Eberhard Müller ist es ein schönes, gemeinsames Erlebnis, bei dem beide stolz auf ihre Kletterleistung sind. Und der 81-Jährige stellt zufrieden fest: "Ich kann doch noch was erreichen!"