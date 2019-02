Eine Vollnarkose schädigt Kindergehirne wohl doch nicht

Eltern, deren Kinder sich einem chirurgischen oder diagnostischen Eingriff mit Narkose unterziehen müssen, können aufatmen, sagt Professor Andrew Davidson vom Murdoch Children's Research Institute in Australien. Er leitete die Studie zur Narkose bei Kleinkindern. Leistenbrüche, Mandelentfernungen und Endoskopien zählen zu den häufigsten Eingriffen bei Kindern in Industrieländern. Hier wollen Eltern vor einem operativen Eingriff Sicherheit haben.

Ältere Studie warnt vor Narkose-Schäden am kindlichen Gehirn

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird darüber diskutiert, ob eine Narkose schädigend auf das Nervensystem von Kindern wirkt. Im Jahr 2017 warnte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration), dass eine längere oder wiederholte Anästhesie bei Kindern unter drei Jahren die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigen könnte. Diese Warnung basierte jedoch weitgehend auf Tierversuchen.

Weltweite Studie bei Kindern mit Voll- oder Teilnarkose

Bislang war nicht klar, ob die Anästhesie Probleme verursacht oder der medizinische Eingriff selbst schuld daran sein könnte. Zwischen Februar 2007 und Januar 2013 wurden deshalb 722 Kinder aus sieben Ländern (Australien, Italien, USA, Großbritannien, Kanada, Niederlande, Neuseeland) nach dem Zufallsprinzip ausgesucht. 363 Kinder erhielten eine Vollnarkose mit dem in der Kinderanästhesie üblichen Narkosemittel Sevofluran, 359 Kinder eine örtliche Betäubung. Die Ergebnisse der Studie wurden in "The Lancet" am 14. Februar 2019 veröffentlicht.

Mit fünf Jahren keine Unterschiede in der Entwicklung

Eine erste Zwischenbilanz 2016 zeigte, dass die neurologische Entwicklung bei zweijährigen Kindern sich nicht signifikant unterschied – egal, ob die Kinder eine Voll- oder eine Teilnarkose erhalten hatten. 2019 liegt nun das endgültige Ergebnis vor: Kinderpsychologen untersuchten die Kinder im Alter von fünf Jahren erneut. In diesem Alter sind Intelligenztests besonders aussagekräftig hinsichtlich der künftigen Leistungsentwicklung von Kindern in Bezug auf IQ-Wert, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Verhalten. Bei Kindern mit Vollnarkose lag der durchschnittliche IQ-Wert bei 98,87 und bei Kindern mit Lokalanästhesie bei 99,08, also beinahe gleichauf.

Keine Probleme bei kurzen Vollnarkosen

Eine kurze Anästhesie, die maximal bis zu einer Stunde dauert, ist für Kinder wohl kein Problem, so die Schlussfolgerung der Forscher. Es gibt keine messbaren neurologischen Entwicklungs- oder Verhaltensstörungen bis zum Alter von fünf Jahren. Allerdings mit Einschränkungen: 84 Prozent der Studienteilnehmer waren männlich. Studienergebnisse für Narkosen bei Mädchen und für wiederholte oder mehr als eine Stunde dauernde Anästhesien liegen bislang nicht vor.

Dauer und Häufigkeit von Anästhesien sind entscheidend

Dr. James O'Leary von der University of Toronto in Kanada unterstreicht, dass die Studie den "bisher stärksten Beweis" liefert, dass eine einmalige, kurze Anästhesie während des Säuglingsalters für die Entwicklung des Nervensystems nicht schädlich ist. Allerdings warnt er vor einer Verallgemeinerung der Ergebnisse: Bei Kindern, die sich wiederholten oder längeren Vollnarkosen unterziehen müssen oder verschiedene Narkosemittel erhalten, sei noch nicht klar, ob es bei ihnen zu neurologischen Schädigungen komme.