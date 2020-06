Eine einzige Blutspende kann drei Menschen retten

Karl Landsteiner, der Entdecker der Blutgruppen

Der 14. Juni wird zum Weltblutspendetag ausgerufen, weil es der Geburtstag von Karl Landsteiner ist. Der Österreicher entdeckte im Jahr 1900 das A-B-0-System der Blutgruppen und bekam dafür den Medizin-Nobelpreis. Vorher hatte man die Transfusionen einfach auf gut Glück durchgeführt oder auch mit Tierblut experimentiert. Die Ergebnisse waren meist verheerend und endeten mit dem Tod der Patienten. Seit der Entdeckung von Landsteiner ist die sichere Bluttransfusion möglich.

Operationen sollen wieder anlaufen

Dennoch wird in der Abteilung Transfusionsmedizin am Klinikum Großhadern in München jede einzelne Probe vorher mit dem Blut des Patienten, der sie bekommen soll, gekreuzt, das heißt, die beiden Proben werden, grob gesagt, vermischt, um eine Verklumpung auf jeden Fall auszuschließen.

Auch Prof. Martin Hildebrandt, der stellvertretende Leiter der Abteilung, ruft zum Blutspenden auf: In den Anfangsmonaten der Pandemie wurden nicht dringende Operationen im Klinikum verschoben – "aber das geht natürlich auch nicht ewig", meint Hildebrandt, die sollen jetzt nachgeholt werden, und dazu braucht es auch Spenderblut. Die Schränke in der Blutbank in Großhadern sehen jetzt schon nicht mehr üppig bestückt aus.

Wer darf spenden? Nicht alle (sofort)!

Aber wer kann und darf spenden? Im Internet gibt es einen 30-Fragen-Spende-Check, mit dem man selbst prüfen kann, ob man spenden darf. Spenden kann fast jeder, der zwischen 18 und 68 Jahre alt und gesund ist. Frauen dürfen viermal und Männer sechsmal innerhalb eines Jahres Blut spenden. Der Zeitraum zwischen zwei Blutspenden muss mindestens acht Wochen betragen.

In manchen Fällen muss eine bestimmte Wartezeit eingehalten werden, zum Beispiel wenn man kürzlich in bestimmten Ländern war. Allerdings gilt das nicht für Männer, die Sex mit Männern hatten: Sie sind laut Gesetz in Deutschland nur dann zum Blutspenden zugelassen, wenn sie seit zwölf Monaten keinen Geschlechtsverkehr mehr hatten. Grundlage ist die Blutspende-Richtlinie der Europäischen Union.

Personen mit "hohem Übertragungsrisiko" ausgeschlossen

Darin wird klargestellt, dass "Personen, deren Sexualverhalten ein hohes Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare schwere Infektionskrankheiten birgt", vom Blutspenden ausgeschlossen werden sollen. Jedes EU-Mitgliedsland hat sie allerdings anders umgesetzt, Deutschland durch das Transfusionsgesetz. Das verweist auf Richtlinien, die die Bundesärztekammer zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut entwickelt hat. Darin werden die verbindlichen Ausschlusskriterien definiert. Unter anderem sind danach Personen ausgeschlossen, "deren Sexualverhalten ein gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtes Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare schwere Infektionskrankheiten, wie HBV, HCV oder HIV bergen."

Und dann folgt als konkreter Ausschluss: "Männer, die Sexualverkehr mit Männern haben". Als Begründung wird unter anderem angeführt, dass Männer, die Sex mit Männern haben, immer noch die Hauptgruppe der HIV-Neuinfizierten sind. Bei 1.600 von 2.400 Neuinfektionen im Jahr 2018 war das laut dem Robert-Koch-Institut der Fall. Als Begründung wird außerdem angeführt, dass das Virus erst nach einiger Zeit im Blut nachgewiesen werden kann.

"Diskriminierung und Generalverdacht"

Dieses "diagnostische Fenster" ist mit zwölf Monaten tatsächlich sehr lang gewählt. "Nach sechs Wochen lässt sich so eine HIV-Infektion mit einem Antikörpertest sicher ausschließen", konkretisiert Christopher Knoll von der Münchner Aidshilfe und nennt die Blutspendesperre deshalb ganz klar: "unrealistisch und diskriminierend, ein Generalverdacht".

Die USA haben die Wartezeit für schwule und bisexuelle Männer bereits auf drei Monate herabgesetzt, auch in England und Schottland ist das schon länger so. Knoll wünscht sich eine Lösung, die nicht sexuelle Orientierung, sondern tatsächliche HIV-Risiken in den Blick nimmt. Aber er weiß auch, dass das schwierig ist denn wer gibt schon gerne so detailliert Auskunft über sein Sexleben?

Blut dringend gebraucht

15.000 Blutspenden werden in Deutschland täglich gebraucht – ein enormer Bedarf. Jeder Dritte benötigt in seinem Leben einmal eine Blutspende, aber nur drei Prozent, also knapp zwei Millionen spenden regelmäßig. Eine Vollblutspende dauert nur etwa zehn Minuten, Plasma- und Thrombozytenspenden etwas länger, etwa eine Stunde Liegezeit ist hier vorgesehen. Und eine Belohnung gibt es nach der Spende auch: ein leckeres Lunch-Paket zum Mitnehmen.