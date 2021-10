Bruderhahn-Aufzucht: Eine Alternative zum Kükentöten?

Nur noch bis Ende des Jahres dürfen männliche Eintagsküken nach dem Schlüpfen getötet werden. Ab 2022 ist das in Deutschland verboten. Deshalb setzen einige Brütereien jetzt auf die Geschlechtserkennung im Ei: Männliche Tiere sollen gar nicht erst ausgebrütet werden. Bio-Verbände lehnen diese Geschlechtsbestimmung im Ei ab, sie setzen auf die Aufzucht der Bruderhähne. Das ist aufwendig und je nach Rasse nicht ganz einfach.

Österreichische "Sandy"-Hühner werden in Bayern aufgezogen

Ein Beispiel: die Firma Eiermacher aus Kremsmünster in Österreich. Über vier Millionen Tiere schlüpfen in ihrer Brüterei pro Jahr. Hühner der Rasse "Sandy" - sie werden oft als Zweinutzungstiere bezeichnet, aber eigentlich ist es eine Hybrid-Rasse, die ganz eindeutig fürs Eierlegen gezüchtet wurde. Die Brüder sind eigentlich nicht als Masthähnchen geeignet, weil sie nur wenig Fleisch ansetzen, doch die Eiermacher gehen trotzdem diesen Weg.

In der Brüterei in Österreich trennen sich die Wege der männlichen und weiblichen Tiere. Während die weiblichen nach der Aufzucht in einen Bio-Legebetrieb kommen, geht es für die männlichen zu Partnerbetrieben in Deutschland. Dort werden sie rund zehn Wochen lang gemästet und dann geschlachtet – zurück in Österreich.

Biobauer mästet Bruderhähne

Ein solcher Partnerbetrieb ist der von Markus Moser bei Eggenfelden. Er hat sich ganz auf die Küken-Aufzucht und die Mast von Bruderhähnen spezialisiert. Er hält etwa 40.000 Tiere – verteilt auf mehrere Ställe. Jeweils 7.000 haben Platz in so einem Stall. Früher hatte Markus Moser eine konventionelle Hähnchenmast, doch er war unzufrieden: "Wir wollten einfach den Leistungsdruck nicht mehr, dem das Tier ausgesetzt ist, mit den ganzen gesundheitlichen Folgen, die dazugehören. Der stetige Medikamenteneinsatz war für uns nicht mehr respektabel." Jetzt ist er mit der Umstellung auf Bio zufrieden. Die Bruderhähne wachsen nach seinen Worten gesund und ohne Leistungsdruck auf.

Garantierter Preis ohne Risiko für den Landwirt

Markus Moser hat sich dem Naturland-Verband angeschlossen. Er baut das Futter für die Hähne selbst an. Wenn die Tiere 35 Tage alt sind, bekommen sie einen Stall mit Wintergarten und Auslauf. In den ersten zehn Lebenswochen wachsen die Bruderhähne relativ schnell, sie verwerten das Futter gut und setzen es in Fleisch um. Würde man sie aber länger mästen, nähmen sie nur noch langsam an Gewicht zu und bräuchten dazu überdurchschnittlich viel Futter. Grundsätzlich gilt: Konventionelle, rein auf Mast gezüchtete Rassen fressen viel weniger und setzen viel schneller mehr Fleisch an. Für den Landwirt lohnt sich die Aufzucht finanziell dennoch, denn er bekommt einen Garantiepreis.

Viel Fleisch ist nicht dran

Geschlachtet werden die Tiere dann wieder in Österreich, in einem modernen Geflügelschlachthof der Eiermacher GmbH in Nußbach. Dort werden bis zu 20.000 Bruderhähne an einem Tag geschlachtet. Ein Teil – zum Beispiel die Innereien – wird zu Bio-Tierfutter verarbeitet. 500 bis 600 Gramm wiegt am Ende ein küchenfertiger Gockel der Rasse "Sandy", die Hälfte davon sind Knochen, gerade einmal 200 bis 300 Gramm Fleisch bleiben für den Verzehr. Abnehmer sind Kantinen, Restaurants und der Handel.

Legehennen finanzieren die Aufzucht der Bruderhähne mit

Die Firma Eiermacher kalkuliert mit fünf bis sechs Euro für die Aufzucht der Tiere. Der Hahn selbst wird diesen Erlös niemals bringen – allein schon von der Genetik her sei er kein Tier für die Mast, räumt Wolfgang Söllradl von der Eiermacher GmbH ein. Deshalb läuft es auf eine Mischkalkulation hinaus: "Wir werden, wenn wir die Küken leben lassen wollen, immer auch einen Beitrag vom Ei brauchen, damit wir den Hahn ordnungsgemäß und in Biohöfen aufziehen können."

Das heißt: Die Bruderhähne bei Markus Moser werden von ihren Schwestern, den Hennen, die auf anderen Betrieben Eier legen, mitfinanziert.

Zukunftsziel sind Zweinutzungshühner

Sandy-Hühner mit hochwertigem Bio-Futter zu mästen, ist also noch nicht die ideale Lösung. Das räumt auch Michael Neumaier vom Bio-Anbauverband Naturland ein. Die Vision sei, ein rentables Zweinutzungshuhn zu züchten, aber das werde sicher noch einige Jahre dauern.

Zweinutzungshühner sind echte "Alleskönner" in Sachen Fleisch und Eier, aber sie sind nicht sehr verbreitet – eben weil sie in puncto Legeleistung und Fleischansatz den speziell dafür gezüchteten Rassen unterlegen sind. Dafür gelten die Zweinutzungshühner als robuste, gesunde Tiere.

In Zukunft wird es vielleicht wieder mehr von ihnen geben – wenn durch das Verbot, männliche Eintagsküken zu töten, der Druck steigt. Die Öko-Anbauverbände Bioland und Demeter setzen dabei auf eine gemeinnützige GmbH – die Ökologische Tierzucht. Viele große Brütereien und Geflügelverbände warnen dagegen: Das Problem – also das Töten der männlichen Küken – könnte sich ins Ausland verlagern. Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. fordert deshalb eine europäische Lösung beim Ausstieg aus dem Kükentöten.