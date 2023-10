Ein paar Draconiden-Sternschnuppen am Montag

In den nächsten Tagen können Sie Sternschnuppen sehen, sobald es - etwa ab acht Uhr abends - dunkel genug geworden ist. Die Draconiden sind unterwegs, ein kleiner Meteorstrom, dem wir jedes Jahr Anfang Oktober begegnen. In Ausnahmejahren kommt es beim Höhepunkt der Draconiden zu einem regelrechten Sternschnuppen-Sturm mit Hunderten von Meteoren pro Stunde. Für dieses Jahr ist leider nichts dergleichen vorhergesagt. Es wird also vermutlich bei der für diese Sternschnuppen normalen Fallrate bleiben: etwa fünf bis zehn Sternschnuppen pro Stunde.

Hier finden Sie detailliere Infos über die Draconiden und weitere Sternschnuppen in diesem Monat

Höhepunkt der Draconiden-Sternschnuppen

Die besten Chancen haben Sie laut Berechnungen morgens am Montag, den 9. Oktober. Bis gegen sechs Uhr ist der Himmel dunkel genug, um Sternschnuppen zu sichten. Allerdings stört in den Morgenstunden die Mondsichel. Die Draconiden sind jedoch etwas launisch und lassen sich nicht so gut vorausberechnen. Gute Chancen auf ein paar der Sternschnuppen haben Sie auch am Montagabend.

In dieser Richtung finden Sie die Sternschnuppen

Die Draconiden kommen scheinbar aus dem Sternbild Drache. Wenn Sie abends nach den Sternschnuppen Ausschau halten, sollten Sie Richtung Nordwest schauen, da steht der Drachenkopf hoch am Himmel, zwischen dem Polarstern und der hellen Wega. Je später in der Nacht, desto tiefer in den Norden sinkt dieser Ausstrahlungspunkt.

Mehr Sternschnuppen im Oktober

Zum Glück sind die Draconiden nicht der einzige Sternschnuppen-Schwarm in diesem Monat: Um den 10. Oktober herum können Sie einige Tauriden finden, mit sehr hellen Leuchtkugeln darunter. Und in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober haben die Orioniden ihren Höhepunkt.