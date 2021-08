Ebolo: Gemüse aus Afrika für Bayern?

Es sieht aus wie Spinat und wächst in einem Gewächshaus in Freising-Weihenstephan. Eigentlich kommt das Blattgemüse aber aus Afrika. Vor allem in Nigeria steht Ebolo als traditionelles Nahrungsmittel auf dem Speiseplan. Auch in Australien und Asien wird es als Salatpflanze gegessen. Doch nun heißt es: Ebolo ist giftig. Wie kann das sein, hat das bisher niemand bemerkt?

Weltweit 300.000 essbare Pflanzen

Brigitte Poppenberger, Professorin für Biotechnologie gartenbaulicher Kulturen an der TUM und ihre Doktorandin Adebimpe Adedeji-Badmus aus Nigeria haben ein gemeinsames Ziel: Pflanzen zu domestizieren – also für die Küche nutzbar zu machen. Schließlich müssen in Zukunft immer mehr Menschen weltweit ernährt werden.

Etwa 300.000 essbare Pflanzen stehen rund um den Erdball zur Verfügung, die Menschen konsumieren aber nur einen Bruchteil davon. Allein die drei Nutzpflanzen Reis, Weizen und Mais ernähren die Hälfte der Weltbevölkerung. Deshalb sollen nun 101 afrikanische Pflanzen entschlüsselt werden.

Gesunde Vitamine und Gift in einer Pflanze

Die beiden Forscherinnen haben Ebolo, eine Pflanze aus der Heimat von Adebimpe, unter die Lupe genommen und festgestellt: Ebolo ist ein vitamin- und mineralstoffreiches Blattgemüse.

Aber die Pflanzen enthalten auch ein hochgiftiges Toxin mit dem Namen Jacobin, das zur Gruppe der so genannten Pyrrolizidinalkaloide gehört. Bereits in geringsten Mengen ist Jacobin leberschädigend und krebserregend. Ziel der Forscherinnen ist es jetzt, toxinfreie Sorten zu züchten, um die Pflanze gefahrlos nutzen zu können.

Giftig, aber trotzdem essbar?

Wie kann es sein, dass eine Pflanze giftig ist, aber trotzdem seit Menschengedenken gegessen wird? Hat das bisher keiner bemerkt?

Das sei nicht so ungewöhnlich, sagt Expertin Brigitte Poppenberger: "Man stirbt nicht, wenn man Ebolo isst und wird auch nicht sofort krank. Außerdem ist die Mengen an Jacobin, die gebildet wird, stark von den Wachstumsbedingungen abhängig. Wenn man aber Pech hat, isst man Pflanzen, die hohe Mengen an Toxin enthalten und dann wird es gefährlich."

Viele Menschen in Nigeria haben Leberschäden, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 52 Jahren. Die Frage ist: Könnte das mit Ebolo zusammenhängen?

Deshalb soll jetzt die Pflanze domestiziert werden. "Auch etliche unserer Kulturpflanzen wie Zucchini, Tomaten, Paprika oder Kartoffeln bilden hochtoxische Substanzen und trotzdem wurden sie domestiziert. Das Entfernen oder Reduzieren von Toxinen ist häufig ein wichtiger Schritt in der züchterischen Verbesserung von Arten", erklärt Prof. Poppenberger.

Ebolo kultivieren und anbauen

Bisher wird Ebolo in Nigeria kaum angebaut, sondern hauptsächlich in freier Natur gesammelt. "In manchen Gegenden kommt es dadurch aber zu einer Gefährdung des Artenbestands", sagt Prof. Poppenberger. Deshalb versucht man nun an der TU in Weihenstephan, sozusagen als Entwicklungshilfeprojekt für Afrika, nicht nur das Gift heraus zu züchten, sondern auch Kulturtechniken für einen gezielten Anbau zu erarbeiten.

Im Labor wird ausgesät, dann kommen die kleinen Pflanzen in Gewächshäuser. Die Herausforderung: Die Pflanzen haben ihre Samen an Flughaaren wie beim Löwenzahn, deshalb ist es sehr schwierig, Saatgut zu ernten, weil es leicht vom Wind verblasen wird. Ein weiteres Ziel der Forschung in Weihenstephan ist es deshalb, diesen Schirm aus Flughaaren weg zu züchten, die Samen sollen direkt an der Mutterpflanze haften und leichter zu ernten sein.

Nur schlechte Eigenschaften weg züchten

Wichtig ist aber, dass bei der Züchtung nicht wertvolle Eigenschaften verloren gehen. So will man nach den Gewächshausversuchen in Bayern in einem zweiten Schritt vor Ort in Nigeria testen, ob das Entfernen der Toxine keine ungünstigen Effekte auf die Insektenresistenz hat.

Denn die Gifte in der Pflanze haben auch einen positiven Effekt: Sie halten Schädlinge fern. Das Ziel: eine bessere Verträglichkeit der Pflanzen für den Menschen zu erreichen und trotzdem Schadinsekten fern zu halten.

Ebolo als Nutzpflanze auch für Europa geeignet?

Eine gute Nachricht: Ebolo kann auch hierzulande im Freiland angebaut werden. Dass die spinatähnliche Pflanze bei uns als Blattgemüse auf dem Speiseplan landet, ist aber unwahrscheinlich. Hierzulande gedeihen genügend andere heimische Pflanzen, die Auswahl ist groß.

Aber Ebolo ist als Heilpflanze interessant. Obwohl der Giftstoff Jacobin einerseits als krebserregend gilt, hat man herausgefunden, dass Extrakte von Ebolo in Zellkulturen das Wachstum von Tumorzellen stoppen. Die Dosis ist wohl entscheidend.

Ebolo: giftig oder Heilpflanze?

Ebolo werden verschiedene gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben, weshalb es in Afrika und Asien nicht nur als Blattgemüse gegessen wird, sondern auch als Heilpflanze eingesetzt wird. Es soll eine entzündungshemmende Wirkung und positive Effekte bei Diabetes haben.

Geforscht wird dazu vor allem in Japan und China, ein wenig aber auch in Afrika. TU-Professorin Brigitte Poppenberger und ihre Doktorandin Adebimpe Adedeji-Badmus, die zu Ebolo in Nigeria bereits eine Masterarbeit geschrieben hat, sind sich einig: "Man kann sich als Wissenschaftlerin mit der Forschung an Ebolo wahrscheinlich keine Lorbeeren verdienen, aber es ist eine Herzensangelegenheit. Mit unserem Engagement kann man vielleicht dazu beitragen, die Nahrungsmittelsicherheit und die Lebensverhältnisse in Afrika zu verbessern."