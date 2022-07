Earth Overshoot Day 2022: Dieses Jahr wieder ein Tag früher

Bei seiner ersten Berechnung 1987 fiel der Earth Overshoot Day noch auf Anfang Dezember. Seither ist die Entwicklung alarmierend: Nahezu jedes Jahr findet der Erdüberlastungstag früher statt. Ziel war es eigentlich, das Datum im Jahr weiter nach hinten zu rücken. Denn das würde heißen: Wir gehen sorgsamer mit natürlichen Ressourcen um. Anfang des Jahrtausends hatte die Weltgemeinschaft ihre "Vorräte" für ein Jahr im Oktober aufgebraucht. Danach fiel der Termin meist schon in den Hochsommer.

Erdüberlastungstag: 2020 bricht den Trend

Das Jahr 2020 brach den Trend: Fiel der Earth Overshoot Day 2019 noch auf den 29. Juli, war 2020 Corona-bedingt erst der 22. August Stichtag. Beschränkungen während der Corona-Pandemie hatten unter anderem zu stark reduziertem Flugverkehr geführt, wodurch die CO2-Emissionen sanken. Im darauffolgenden Jahr 2021 traf der Erdüberlastungstag aber schon wieder den 29. Juli. Und 2022 haben wir bereits am 28. Juli sämtliche Ressourcen für das ganze Jahr aufgebraucht.

Die Exportnation Deutschland ist entgegen ihrem Selbstbild als ökologischer Musterknabe mit ihrem rechnerischen Anteil der Weltressourcen immer etwas eher am Ende als der globale Durchschnitt. Meist - und so auch 2022 - fällt der deutsche Erdüberlastungstag in den Mai, genauer auf den 4. Mai. Damit verbrauchen wir weniger als die Menschen in den USA, aber mehr als die Chinesen und die meisten europäischen Nachbarn.

Zu starker Energieverbrauch, zu hoher CO2-Ausstoß

Gründe für den frühen Termin sind unter anderem der weiterhin viel zu hohe Energieverbrauch, der hohe CO2-Ausstoß im Verkehr und in der Massentierhaltung sowie die Verunreinigung von Böden, Luft und Grundwasser. Auf die globale Bevölkerung hochgerechnet, bräuchte der deutsche Lebensstil die Fläche von drei Erden.

Earth Overshoot Day: Was Umweltschützer fordern

"Wir leben auf Pump und auf Kosten der Menschen im globalen Süden", sagte Antje von Broock, Bundesgeschäftsführerin des BUND. "Wir alle tragen mit unserer Art zu leben, zu arbeiten, zu konsumieren, zu essen, zu bauen oder zu reisen, dazu bei, den Planeten auszuplündern." Der Krieg in der Ukraine zeige zusätzlich, wie knapp und wie kostbar die endlichen Ressourcen seien.

Der deutsche WWF-Naturschutz-Vorstand Christoph Heinrich forderte die Bundesregierung auf, trotz der neuen Herausforderungen durch den Ukrainekrieg bei der Umsetzung der Energiewende keine Zeit zu verlieren. In Reaktion auf die Rohstoffknappheit müsse Deutschland eine effiziente Kreislaufwirtschaft aufbauen. Der in der "Zukunftskommission Landwirtschaft", eingeschlagenen Weg soll fortgesetzt werden. "Auf der kommenden Weltnaturkonferenz in China muss Deutschland zudem seiner Verantwortung für die massiv bedrohte Biodiversität gerecht werden."

💡 Stichwort: "Earth Overshoot Day"

Der Earth Overshoot Day lenkt das Augenmerk auf natürliche Ressourcen, die nicht so schnell nachwachsen, wie sie jedes Jahr verlorengehen. Die Organisation Global Footprint Network berechnet den "ökologischen Fußabdruck" einzelner Länder.

Dazu wird die Biokapazität der Erde, also die Fähigkeit unseres Planeten, Ressourcen zu produzieren oder wiederherzustellen mit dem Verbrauch der Ressourcen im jeweiligen Land verrechnet. Multipliziert mit der Anzahl an Tagen im Jahr ergibt sich, ab welchem Tag die Jahresressourcen unserer Erde aufgebraucht sind. Eingerechnet werden Wasser, Holz, Ackerböden und andere Rohstoffe; auf der Soll-Seite der Rechnung stehen unter anderem der produzierte Müll und Abgase, insbesondere CO2.