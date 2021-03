Earth Hour 2021: Licht aus für die Umwelt – auch in der Pandemie

Die Earth Hour, die "Stunde der Erde", soll mit 60 Minuten Dunkelheit auf die Verschwendung von Energie hinweisen, unter anderem durch überflüssige Beleuchtung. In Finsternis gehüllt werden unter anderem Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt, zum Beispiel das Empire State Building, die Pyramiden von Gizeh oder der Eiffelturm.

Earth Hour in Bayern und rund um den Globus

Die erste Earth Hour initiierte 2007 die Umwelt- und Naturschutzorganisation WWF (World Wild Fund for Nature) in Australien. Damals war sie eine Protestaktion, weil sich die australische Regierung geweigert hatte, das für den Klimaschutz so wichtige Kyoto-Protokoll zu unterzeichnen.

Inzwischen handelt es sich bei der Earth Hour um eine weltweite Aktion, an der sich Millionen Menschen, Städte und Gemeinden beteiligen. Allein in Bayern nehmen laut WWF dieses Jahr mindestens 72 Städte an der Aktion teil.

Am 27. März werden sie um 20.30 Uhr für eine Stunde die Beleuchtung an Sehenswürdigkeiten abschalten. So werden etwa an der Münchner Frauenkirche, am Bayreuther Festspielhaus, an der Nürnberger Burg oder am Leuchtturm in Lindau am Bodensee die Strahler für 60 Minuten ausgeknipst. Bundesweit machen den Angaben der Umweltschutzorganisation zufolge mehr als 300 Städte und mehr als 100 Unternehmen mit.

"Wir alle können am Lichtschalter ein Zeichen setzen, dass die Erderhitzung auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht vergessen ist." Viviane Raddatz, Expertin für den Bereich Klimapolitik und Energie beim WWF Deutschland

2020: Rekordbeteiligung an Earth Hour

Bei der ersten Earth Hour im Jahr 2007 hatten über 60.000 Haushalte und 2.000 Firmen in Australien mitgemacht. Vergangenes Jahr waren es den Angaben der Organisatoren zufolge 190 Länder weltweit, die sich an der Aktion beteiligt haben – bisheriger Rekord.

Was bringt die Earth Hour der Umwelt?

Einmal im Jahr für eine Stunde das Licht abschalten – was das in puncto Emissionen bringt, hat PlanetB-Reporterin Ilka Knigge ausgerechnet: Wenn drei Lampen abgeschaltet werden, die in einer Stunde zusammen ungefähr 18 Watt pro Stunde Strom verbrauchen und etwa die Hälfte der Erdbevölkerung, also etwa vier Milliarden Menschen bei der Aktion mitmachen, könnten während der Earth Hour etwa 70.889.000 Kilowattstunden Strom eingespart werden. Umgerechnet in Kohlendioxid (CO2) sind das 28.433,5 Tonnen Ersparnis. Zum Vergleich: Mit einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen könnten etwa zwei Millionen Tonnen des gefährlichen Treibhausgases eingespart werden, sagt Ilka Knigge.

Trotzdem ist die Earth Hour mehr als nur gutgemeinte PR. Immerhin wurde seit Beginn der Aktion einiges zum Schutz der Umwelt angestoßen. In Uganda zum Beispiel wurde auf einem abgeholzten Gelände ein 2700 Hektar großer "Earth Hour Wald" gegründet. Auf den Galapagos-Inseln und in Ecuador wurden aufgrund der Aktion Plastikprodukte verboten, in Argentinien 3,5 Millionen Hektar Seegebiet zur Schutzzone erklärt.

Und das sind nur einige Beispiele für das, was die Earth Hour in Sachen Umweltschutz bisher in relativ großem Rahmen bewirken konnte. Denn auch im kleinen Rahmen wird sie den ein oder anderen dazu animieren, weniger Strom zu verbrauchen, um unsere Umwelt weniger zu belasten.