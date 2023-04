E-Fuels: Überschätzt oder unverzichtbar?

E-Fuels: "viermal so teuer wie Benzin"

Possoch: E-Fuels werden in einem komplexen Verfahren mit Strom hergestellt, aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Macht das E-Fuels zu teuer für den Massenmarkt?

Ueckerdt: Weil es so viele Prozessschritte sind und man Effizienzverluste hat und an jedem Prozessschritt wirklich eine Investition hat, ist das Produkt, was am Ende rauskommt, relativ teuer. Also heute noch unbezahlbar. Das liegt aber daran, dass wir noch keine kommerziellen Anlagen im industriellen Maßstab haben. Aber auch in den nächsten Jahren, wenn es industrielle Anlagen gibt, ist es etwa zum Beispiel viermal so teuer wie der Rohölpreis oder ein Großhandelspreis von Benzin.

Koch: Wenn Sie zum Bäcker gehen und ein Brötchen kaufen, dann sind die Kosten des Brötchens im Wesentlichen abhängig vom Mehlpreis und von den Energiekosten. Günstigere Energiekosten, günstigere Mehl-Kosten bedeuten günstigere Brötchen. Genau das Gleiche ist bei den E-Fuels der Fall.

Entscheidende Eingangsgröße ist der Preis für den elektrischen Strom, den man in der Tat braucht. Und wenn Sie natürlich an teuren Standorten das machen, wie in Deutschland, wo der Strom sehr teuer ist, macht es keinen Sinn. Aber sie bauen ja auch nicht in Spitzbergen Zitronen an oder in Alaska Orangen. Sondern sie gehen an die Gunststandorte, wo es günstig ist.