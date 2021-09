Duftender Venus-Ellerling: Forscher finden verschollene Pilzart

Eine in Bayern seit Jahrzehnten verschollene Pilzart ist jetzt im Bayerischen Wald wiederentdeckt worden. Forscher haben in einem sogenannten Bauernwald in der Nähe von Grafenau in Niederbayern den Duftenden Venus-Ellerling (Aphroditeola olida) gefunden.

Letzter Fund vor 44 Jahren

Diese Pilzart wurde im Freistaat zuletzt vor 44 Jahren im Jahr 1977 in Nordbayern nachgewiesen. Wie es in einer vom Nationalpark Bayerischer Wald veröffentlichten Mitteilung heißt, handelt es sich bei dem Fund bei Grafenau um den ersten Nachweis dieser Pilzart im Bayerischen Wald/Böhmerwald.

Duft nach reifen Waldbeeren

Der Duftende Venus-Ellerling zählt zur Familie der Wachsblättler. Der Pilz duftet intensiv nach reifen Waldbeeren; aufgrund dieses typischen Geruchs sei er für Experten vergleichsweise leicht zu identifizieren, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zahlreiche Pilzarten bereits verschwunde

Der Nachweis sei ein Beleg für das große Naturpotential der Region. Demnach seien alte, traditionell bewirtschaftete Bauernwälder ein Glücksfall, zahlreiche Pilzarten seien in intensiv bewirtschafteten Wäldern bereits verschwunden.