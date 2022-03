Duft der Vergangenheit: Wie Forscher Gerüche rekonstruieren

"Immer der Nase nach" heißt es umgangssprachlich, wenn man geradeaus weitergehen soll. Menschen können sich in den meisten Lebenslagen wirklich auf ihren Geruchssinn verlassen. Er kann vor Gefahren wie Rauch, Gas oder verdorbenem Essen schützen, ist aber auch an Erinnerungen, Zuneigungen und menschliche Bindungen geknüpft. Doch Gerüche sind vergänglich. So weiß zum Beispiel heute niemand mehr, wie es in vergangenen Jahrhunderten gerochen hat. Forschende können das nun nachvollziehen.

Rekonstruktion von Gerüchen möglich

Wir wissen zwar, wie Werkzeuge, Schalen oder Tröge aus vergangenen Jahrhunderten aussahen, welche Gerüche die Menschen damals aber umgaben, ist weitgehend unbekannt. Barbara Huber, Archäologin vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena, rekonstruiert sie mit ihrem Team Schritt für Schritt: "Wir sind in der Lage, kleinste Überreste von duftenden Substanzen, die sich zum Beispiel in archäologischen Objekten noch erhalten, zu analysieren und zu identifizieren. Und wir machen das, indem wir Proben dieser Reste entnehmen und daraus die sich erhaltenen Biomoleküle extrahieren, wie zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe oder Proteine, und die dann analysieren."

Alltagsgerüche längst vergangener Zeiten

Die Forschenden erschließen so eine neue Welt. Wir erfahren, welche Parfums die Menschen damals an sich trugen und welche Rolle Kosmetik oder Hygiene spielten. Auch der Duft verschiedener Gewürze aus alter Zeit wird im Labor wieder lebendig. Reste von Weihrauch, den man gefunden hat, zeugen von spirituellen Ritualen.

Klar wird auch, welche medizinischen Tinkturen es einst gab. Die antiken Aromen gewähren uns somit einen genaueren Einblick in den Alltag unserer Vorfahren und können so die menschliche Entwicklung und den gesellschaftlich-kulturellen Wandel neu beleuchten.