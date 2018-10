Dürremonitor: Anhaltende Trockenheit belastet Landwirte

Die große Dürre in diesem Jahr hat für Landwirte vielerorts durchaus dramatische Folgen. So zum Beispiel auch in Oberfranken. Dort hat Landwirt Hermann Greif in Pinzberg unter dem Wassermangel zu leiden. Statt meterhohen grünen Beständen aus Zwischenfrüchten – gesät um den Boden zu verbessern – sind die Äcker vertrocknet. Auch seine restliche Ernte sei schlecht gewesen, beklagt Greif. Er hat 50 Prozent weniger Mais geerntet und je nach Acker 30 bis 50 Prozent weniger Getreide und das auch noch mit schlechterer Qualität. Und auch beim Heu waren es zwei Drittel weniger.

Viel zu wenig Regen – regional kaum Futter für die Tiere

"Meine Kollegen haben schon ein Riesenproblem. Denn nur der erste Schnitt bei uns heuer war wirklich ein Schnitt, bei dem sie zu 80 Prozent eine Ernte einfahren konnten. Schon der zweite Schnitt und auch der dritte Schnitt sind fast Totalausfälle", so der Landwirt. Das bedeute, dass vor allem Landwirte mit Tierhaltung extreme Probleme haben. "Manche haben sogar schon angefangen, Tiere zum Schlachten zu geben. Und mit der Winterfütterung jetzt schon begonnen, obwohl wir jetzt draußen noch Gras hätten, aber heuer im Jahr 2018 eben nicht,“ so Hermann Greif weiter. Normalerweise fallen in Pinzberg 700 Millimeter Regen im Jahr, bisher waren es noch nicht mal die Hälfte.

2018: Extreme Trockenheit

Wie außergewöhnlich trocken es heuer auch im Herbst in Deutschland ist, zeigt der Dürremonitor des Leipziger Helmholtz-Instituts für Umweltforschung (UFZ). Klimaforscher Andreas Marx, der daran arbeitet, stellt fest: "2018 ist in unseren Daten das größte Trockenereignis, das wir bis jetzt gesehen haben." Für den Dürremonitor werden laufend verschiedene Klimadaten wie Windstärke, Niederschläge, Bodenfeuchte in unterschiedlichen Tiefen sowie die Temperaturwerte ausgewertet. Daten von über 1.700 Messstationen und 500 Klimastationen des Deutschen Wetterdienstes, der Europäischen Umweltagentur (EEA), der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG), des European Water Archives, der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) sowie der NASA fließen in das hydrologische Modell mit ein.

Auch im September: extreme bis außergewöhnliche Dürre

In diesem Jahr begann es regional schon sehr früh, an Niederschlägen zu fehlen. Anfang August 2018 litten laut des UFZ bereits 80 Prozent der Fläche Deutschlands sowohl im Oberboden als auch über die gesamte Bodentiefe unter Dürre. Der Höhepunkt wurde erst am 24. September überschritten. Im September waren es noch 70 Prozent der Fläche Deutschlands für die das UFZ eine extreme bis außergewöhnliche Dürre diagnostizierte. Und eine wesentliche Besserung ist aufgrund des "großen Bodenwasserdefizits" auch nicht in Sicht, so das UFZ.