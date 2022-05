Düngemittel nachhaltiger herstellen – Erdgas einsparen

Für die Düngerherstellung müssen bisher weltweit rund vier Prozent des Erdgases verwendet werden. Entsprechend groß ist die Klimawirkung. Gedüngt wird mit Harnstoff, doch viel davon gelangt gar nicht zu den Pflanzen, sondern in die Gewässer, wo er unerwünschtes Algenwachstum fördert. Forschende haben jetzt entdeckt: Der Boden nimmt Dünger viel effektiver auf, wenn eine Kristallverbindung aus Harnstoff und Gips verwendet wird. Kristalle, die nicht im Labor, sondern in einer Mühle hergestellt werden.

Röntgenlicht gibt Einblicke in den Mahlprozess

Für die Untersuchung der Düngerproduktion tat sich das Team mit der Gruppe von Jonas Baltrusaitis von der Lehigh University zusammen. Die Ausgangsstoffe wurden als Pulver in einen Mahlbehälter gegeben, in dem sich zwei Stahlkugeln befanden. Durch Schütteln wurden die Pulver gemahlen und verbanden sich schließlich chemisch. Das Team nutzte das helle Röntgenlicht von PETRA III, um die Reaktion live zu beobachten, Einblicke in die Parameter des Mahlprozesses zu gewinnen und die Reaktionsbedingungen für die Herstellung des gewünschten Düngers zu optimieren.

Der Versuchsaufbau an der Messstation P02.1 erlaubt einen direkten Einblick in die Entwicklung der Reaktionsmischung, ohne den Vorgang unterbrechen zu müssen. Die Forscherinnen und Forscher konnten so die genauen Reaktionswege bestimmen und die Ausbeute und Reinheit des Produkts analysieren. Dadurch ließ sich das mechanische Verfahren im laufenden Betrieb weiter verfeinern. Der optimierte Prozess erreicht die 100-prozentige Umwandlung der Ausgangsstoffe in den gewünschten Dünger.

Harnstoff und Gips ergeben neues Kristall

"Der Harnstoff und der Gips werden zusammengemischt. Und dann werden sie zermahlen mit einer kleinen Stahlkugel in einem Gefäß", erklärt Martin Etter vom Hamburger Materialforschungsinstitut DESY. "Durch dieses Zermahlen werden immer kleinere Partikel daraus. Wenn die klein genug sind, dann finden die sich zu einem neuen Kristall zusammen." Etter ist Spezialist für diese Chemie in der Mühle. Sie kommt mit wenig Energie und ohne Lösungsmittel aus. So kann der Dünger sehr effektiv hergestellt werden, auch in großer Menge. Und weil der von den Pflanzen auch noch besser aufgenommen wird, braucht man nur noch halb so viel Harnstoff wie bisher.

Weniger Harnstoff bedeutet Energieeinsparung

"Weniger Harnstoff bedeutet: Man muss natürlich auch weniger Harnstoff herstellen", so Etter. Für die Herstellung des Harnstoffs brauche man sehr große Energiemengen. Und im Hinblick auf die momentane Gas-Frage sagt er: "Man würde einfach viel weniger Ressourcen verbrauchen."

Einige Details sind noch zu klären, doch Martin Etter ist sicher: Das ist interessant für die Chemieindustrie, die 2050 klimaneutral sein will. Da spielt die nachhaltige Düngerproduktion eine entscheidende Rolle. Die Methode ist demnach auch skalierbar und hat somit das Potenzial zur industriellen Nutzung. Feldversuche mit dem neuen Dünger hat es bislang allerdings noch nicht gegeben.