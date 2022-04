Düngen reicht nicht – Was sichert die Ernte?

"Düngerkrise bedroht die Ernte" - Solche Schlagzeilen waren in den vergangenen Wochen immer wieder in den Medien zu lesen. Ist es wirklich vor allem eine Düngerkrise, die die diesjährige Ernte bedroht? Nein. Die meisten Landwirte haben sich bereits mit Düngemitteln für dieses Frühjahr eingedeckt. Außerdem sind Ernteeinbußen oft nicht auf fehlenden Dünger zurückzuführen, sondern auf andere Defizite.

Erträge stagnieren seit 20 Jahren

Nicht mehr Weizen pro Hektar, nicht mehr Kartoffeln pro Hektar: Die Erträge auf den deutschen Feldern sind in den vergangenen 20 Jahren nicht gestiegen – sieht man einmal von Zuckerrüben ab. Und das, obwohl die Züchtung bessere Sorten hervorgebracht hat und obwohl die Düngemittel bisher nicht knapp waren. Woran liegt's?

Es liegt daran, dass unterm Strich die Bodenfruchtbarkeit sinkt. Weil die Böden in vielen Fällen zu wenig Humus enthalten und zu viel Boden durch Wasser- und Winderosion verloren geht. Das Hauptproblem ist aber wahrscheinlich die Verdichtung der Böden, sagt Professor Rainer Horn, Bodenkunde-Experte von der Universität in Kiel. Verdichtungen entstehen, wenn zu schwere Maschinen zum falschen Zeitpunkt auf dem Feld unterwegs sind.

Bodenverdichtung: Pflanzen kommen nicht ans Wasser

Die Bodenverdichtungen kann man an den Pflanzenwurzeln erkennen. Die Wurzeln kommen langsamer voran und dringen immer weniger weit in die Tiefe. Oftmals würden die Pflanzenwurzeln waagrecht wachsen, weil sie verdichtete Bodenzonen nicht durchdringen könnten. Das heißt, sie können das Wasser und die Nährstoffe im Unterboden "nicht mehr in dem Maße nutzen, wie es sein müsste", so Rainer Horn.

Dazu kommt: Fällt ein starker Regen auf einen verdichteten Boden, kann das Wasser gar nicht richtig eindringen und bis ins Grundwasser sickern – es bleibt im Oberboden stecken. Die waagrechten Poren führen dazu, dass es dann selbst bei leichten Hangneigungen bereits oberflächlich abfließt. Es kommt zur Wassererosion, der nasse Boden landet mit samt den enthaltenen Nährstoffen abseits vom Feld, zum Beispiel im nächsten Bach. Dort schädigen der Schlamm und die Nährstoffe die Fische und andere Wasserlebewesen.

Verdichtungen kann man zum Beispiel mit wiederholtem Luzerneanbau aufbrechen, weil diese Pflanzenart starke, tiefe Wurzeln ausbildet. Doch das geht nur langsam, da müsse man mindestens mit Jahrzehnten rechnen, so Professor Rainer Horn.

Mulchsaat senkt Wasserverluste und schützt den Boden

Kurzfristig wirksam für die Ernte sind Maßnahmen, die versuchen, das Wasser und die Nährstoffe auf der Fläche zu halten. Florian Ebertseder von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft empfiehlt den Landwirten, die Mais oder Sonnenblumen anbauen, eine Mulchsaat. Das bedeutet, der Boden, in den das Saatgut gelegt wird, ist nicht unbedeckt und nackt. Darauf befindet sich stattdessen eine Mulchschicht von abgefrorenen Zwischenfrüchten wie Senf oder Ölrettich oder eine Schicht Strohreste vom letzten Jahr. Damit verdunstet weniger Wasser als bei einem blanken Boden, der Sonne und Wind ausgesetzt ist.

Darüber hinaus, so Florian Ebertseder, bremst die Mulchschicht bei starken Regenfällen die Tropfen ab. Das bewahrt die Bodenstruktur, es kommt nicht so schnell zu Wassererosion. Mais und Sonnenblumen brauchen nämlich besonders lang, bis sie den Boden bedecken. Und das ausgerechnet von Mai bis Juli, einer Zeit, in der viele Starkregen zu erwarten sind. Deswegen ist es in vielen Fällen sinnvoll, in Hanglagen die Saat-Reihen quer zum Hang anzulegen, immer wieder Querstreifen mit Gras einzusäen oder andere Erosionsschutzmaßnahmen zu treffen.

Pflanzennährstoff Phosphor: Weniger ist genug

In den letzten Wochen sind nicht nur die Preise für Stickstoff, sondern auch für Kali und Phosphor stark gestiegen. Phosphor kann man im Gegensatz zum Stickstoff auf Vorrat düngen, man muss ihn nicht jedes Jahr ausbringen. Und offenbar kann man sich die Phosphor-Düngung noch öfter sparen als gemeinhin angenommen wird. Das kann man zumindest aus einem langjährigen Versuch an der Universität Rostock schließen. Dort haben Wissenschaftler einige Versuchsparzellen 20 Jahre lang überhaupt nicht mit Phosphor gedüngt und auf andere reichlich Phosphor ausgebracht. Mit einem überraschenden Ergebnis, sagt Bettina Eichler, Professorin für Pflanzenbau an der Uni Rostock: In einigen Jahren hätten die Parzellen ohne Phosphor-Düngung die gleichen Erträge geliefert wie die Parzellen, die eine hohe Phosphor-Düngergabe erhalten haben. Auch nach 20 Jahren komme es immer noch vor, dass sie die Erträge in manchen Jahren nicht unterscheiden.

Insbesondere bei Wintergetreide und Raps habe man auf den Flächen ohne Phosphor-Dünger Erträge erzielt, die mit den Erträgen von gedüngten Flächen vergleichbar waren. Bei Mais und Zuckerrüben seien die Ertragsunterschiede deutlich größer gewesen. Insgesamt gilt es inzwischen als gesichert, dass die Böden grundsätzlich nicht so einen hohen Phosphorgehalt brauchen, wie in der Vergangenheit angenommen.

Mischkultur fördert die Nährstoffversorgung

Man weiß heute darüber hinaus, dass Mischkultur, also der Anbau von verschiedenen Pflanzenarten auf dem gleichen Feld, nicht nur die Artenvielfalt der Bodenlebewesen fördert. Mischkultur sichert auch die Ernten. Ein Beispiel: Bestimmte Pflanzen, wie zum Beispiel Erbsen, Bohnen, Wicken, also Hülsenfrüchte können Phosphor, der in Bodenpartikeln fixiert ist und den andere Pflanzenwurzeln nicht aufnehmen können, mobilisieren. Zum Vorteil von Mais oder zum Beispiel Hafer, die man in Mischkultur mit Bohnen oder Erbsen anbauen könnte. Bettina Eichler: "Pflanzen, die mit den Hülsenfrüchten zusammenwachsen, können davon profitieren."

Trotzdem: Viel düngen ist heuer besonders rentabel

Auch wenn die Düngerpreise für Stickstoff, Phosphor und Kali dieses Jahr mehr als doppelt so teuer sind wie im letzten Jahr: Für die Bauern rechnet es sich, heuer mehr zu düngen als sonst. Denn die Preise für Getreide und andere Ackerkulturen sind so stark gestiegen, dass sich der erhöhte Düngereinsatz rentiert. Das gilt allerdings nur dann, wenn die Düngenährstoffe auch von den Pflanzen aufgenommen werden und nicht im Grundwasser oder im nächsten Bach landen. Denn die Düngung ist eben nur ein Baustein von mehreren für sichere Ernten und eine gute Bodenfruchtbarkeit.