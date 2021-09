Düngeverordnung: Was sind gelbe Gebiete?

Erosion soll verhindert werden

Wie er düngen darf, hängt jetzt auch davon ab, ob er auf seinen Feldern im Herbst nach der Ernte Zwischenfrüchte anbaut. Also Pflanzen, die den Winter über den Boden bedecken. Damit sind die Auflagen zwar deutlich geringer als bei roten Gebieten – dennoch bedeutet auch "gelbes Gebiet" neue Einschränkungen und mehr Bürokratie.

Mit den Maßnahmen soll vor allem die Haltefähigkeit der Böden verbessert und Erosion verhindert werden. Denn damit gelangen Phosphateinträge in Seen und Flüsse.

Phosphat ist wichtig, aber...

Phosphat ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Im Gegenteil: Ohne Phosphat kein Leben. Für Pflanzen ist Phosphat ein unverzichtbarer Nährstoff, der im Erdreich gut verwertet werden kann. Daher gelangt Phosphat kaum ins Grundwasser. Doch über Abschwemmungen kann Phosphat in Oberflächengewässer wie Seen und Flüsse eingetragen werden.

Gewässerökologe Matthias Junge vom Wasserwirtschaftsamt München prüft Gewässer regelmäßig auf ihren Phosphatgehalt. Und sagt: "Man kann sich Phosphat wie Benzin für den Motor vorstellen. Phosphat lässt im Gewässer die Produktion anlaufen." Viel Phosphat bedeute hohe Produktion, also Pflanzenwachstum, wenig Phosphat bedeute eine geringe Produktion.

Doch große Mengen Phosphat können in Gewässern Schaden anrichten. Nämlich wenn es zu einer sogenannten Eutrophierung kommt. Das bedeutet, so Junge, "dass Wasserpflanzen zum Problem werden, weil sie in großen Mengen absterben. Diese abgestorbenen Pflanzenteile werden dann zersetzt. Und durch diese Zersetzung gibt es ein Sauerstoffdefizit im Gewässer." Das heißt: Fische können ersticken und das Gewässer kippt langfristig.

Phosphat aus Kläranlagen

Aber nicht nur über Dünger gelangt Phosphat in Gewässer. Laut Gewässerökologe Matthias Junge stammen etwa 30 Prozent der Phosphat-Einträge nicht aus der Landwirtschaft, sondern aus kommunalen Kläranlagen, also aus menschlichen Fäkalien. Das hessische Landesumweltamt spricht sogar von über 60 Prozent in Mittelgebirgsregionen.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt versichert: Ein Gebiet wird nur dann als gelb eingestuft, wo für 20 Prozent des Phosphat-Eintrags ins Wasser Landwirte verantwortlich sind. Das errechnet das Landesamt für Umwelt über eine Modellierung. Die Basis bilden Wasserproben der Wasserwirtschaftsämter. Voraussetzung sei freilich, dass das betroffene Gewässer laut Messungen bereits als eutrophiert, also mit Phosphat belastet, gilt. Knapp eintausend Messstellen gibt es in ganz Bayern.

EU kritisiert Deutschland

Doch genau dieses Verfahren hat die Europäischen Union nun kritisiert. Etwa 96 Prozent der Messstellen für gelbe Gebiete lägen außerhalb der ausgewiesenen Gebiete selbst. Auch Teile Bayerns seien betroffen. Das moniert der zuständige EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius. In einem Schreiben an Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte Sinkevičius im Juni damit gedroht, den Fall vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen.

Nach einem Gespräch mit der EU-Kommission Ende September muss Deutschland die EU nun davon überzeugen, dass die deutsche Umsetzung der Düngeverordnung dazu geeignet ist, die Schadstoffwerte im Wasser zu reduzieren. Gelingt dies nicht, wird die Düngeverordnung nochmal justiert werden müssen. Auch Strafzahlungen sind möglich.

Schon 2018 hatte die EU gegen Deutschland geklagt, weil es gegen die europäische Nitratrichtlinie verstößt und zu viel Nitrat im Grundwasser lande. Daraufhin hatte Deutschland die Düngeverordnung im vergangenen Jahr verschärft. Teil der Neuauflage war auch eine weitere Forderung der EU: Die Düngeregeln in Deutschland zu vereinheitlichen.

Genau das ist zu Beginn des Jahres passiert – mit Umsetzung einer deutschlandweit gültigen Verwaltungsvorschrift, im Zuge derer auch die gelben Gebiete eingeführt wurden. Bis heute haben sechs deutsche Bundesländer keine gelben Gebiete ausgewiesen – auch das hatte die EU zuletzt kritisiert.

Landwirte kritisieren Messstellen

Auch der fränkische Landwirt Peter Köninger hat Zweifel an der Auswahl der Messstellen. Eine davon ist nur wenige Kilometer von seinem Hof entfernt: "Es wird an einem Bach gemessen, wo wir im Oberlauf drei kommunale Kläreinrichtungen haben. Und da bezweifeln wir, ob das im ganzen Gebiet, das 78 Quadratkilometer umfasst, vergleichbar ist."

Um das aufzuklären, hat er zusammen mit Berufskollegen ein Expertengutachten in Auftrag gegeben. Auf eigene Kosten. Dann will er eventuell klagen gegen die Verordnung, die bestimmt, welche Farben seine Flächen auf der Landkarte haben: Rot, gelb oder grün.