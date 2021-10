Düfte: Von der Nase direkt ins Gehirn

2014 verkündeten Forscher von der Rockefeller University in New York, dass die menschliche Nase eine Billion Gerüche unterscheiden kann. Dieses Studienergebnis ist inzwischen widerlegt worden. In die statistische Hochrechnung anhand von Experimenten hatte sich ein Rechenfehler eingeschlichen. Seither gilt wieder: Man weiß nicht, wie viele Gerüche der Mensch unterscheiden kann.

Was man aber weiß, ist, dass der Geruchssinn der einzige Sinn ist, der einen direkten Zugang zum Zentrum der Erinnerung und der Emotionen im Gehirn hat, also zum Hippocampus und zum limbischen System. Der Geruchssinn ist außerdem der älteste Sinn, der schon im Mutterleib geprägt wird: Riechen, sagt Geruchsforscher Hanns Hatt von der Universität Bochum, hat sich in der Evolution vor dem Sehen und Hören entwickelt und war schon im "Urmeer" von elementarer Bedeutung.

Das Gehirn reagiert unterschiedlich auf Gerüche

Was auch bekannt ist - nicht zuletzt aus eigener Erfahrung: Unser Gehirn reagiert blitzschnell auf Gerüche. Riechen wir etwas Unangenehmes, beispielsweise Aromen von Fermentationsprozessen, reagieren die zuständigen Hirnareale in Sekundenbruchteilen. Joan Lündström, Professor für Neurowissenschaften am Karolinska Institut in Stockholm, beschreibt das so:

"Ungefähr eine Zehntelsekunde, nachdem der Geruch ankommen ist, haben wir diese kräftige Reaktion im Bulbus Olfactorius direkt hinter der Nase. Dann die Verbindung zur Motorischen Großhirnrinde – und die beginnt dann nach insgesamt drei Zehnteln zu feuern und reagiert auf den unangenehmen Geruch." Joan Lündström, Professor für Neurowissenschaften am Karolinska Institut in Stockholm

Schlechter Geruch löst sekundenschnellen Abwehr-Reflex aus

Wenn etwas schlecht riecht, lässt die Reaktion nicht lange auf sich warten: Wir beugen uns ruckartig nach hinten, weg vom Geruch. Steigt uns aber ein angenehmer Duft in die Nase – zum Beispiel Noten von Maiglöckchen oder Ananas – läuft alles vergleichsweise gemächlich ab. Keine schnelle Reaktion, dafür eine ausführliche Kommunikation zwischen dem Bulbus Olfactorius – auf Deutsch Riechkolben – und dem Großhirn.

Joan Lündström erklärt, dass es diese andauernde Schleife zwischen Riechkolben und Großhirn gibt: "Der Riechkolben wird permanent auf den neuesten Stand gebracht. Was wir riechen, wird ins Verhältnis gesetzt zu früheren Erfahrungen mit diesem Geruch. Und dieses Update aus dem Großhirn dauert ungefähr acht Zehntelsekunden."

Der Riechkolben bekommt sozusagen beständig die Information aus dem Großhirn: Das hier mögen wir, das nicht. Ein permanentes Update, um neue Gerüche möglichst gut mit alten Erfahrungen vergleichen zu können.

Riechkolben ist nicht gleich Nase

Der Geruch selbst – egal ob wohlriechend oder ekelerregend – ist ein chemischer Reiz. Er besteht aus kleinen Molekülen in der Luft, die beim Einatmen auf unser Riechorgan stoßen. So erklärt es die Neurowissenschaftliche Gesellschaft e.V. auf ihrem Portal dasGehirn.info. Der Riechkolben selbst ist aber nicht die Nase.

Diese stellt eher ein Tor zur Welt des Geruchs dar: Beim Einatmen saugt sie die Luft aus der Umgebung an und transportiert sie zum sogenannten Riechepithel, einer feinen Zellschicht ganz oben in der Nasenhaupthöhle. Rund zehn Quadratzentimeter misst das menschliche Riechepithel. Das ist vergleichsweise klein: Hunde etwa warten – je nach Rasse – mit bis zu 170 Quadratzentimetern auf und besitzen zudem über 100 Mal mehr Rezeptorzellen pro Quadratzentimeter als Homo sapiens.

Der erste Sinn: Der Geruchssinn

Der Geruchssinn wird beim Menschen - nachweislich bei Embryos - sehr früh ausgeprägt; deutlich früher als das Hören und Sehen. Ab der 26. bis 27. Schwangerschaftswoche zeigt sich laut Hanns Hatt bei Embryonen, dass die Nase und die dazugehörigen Hirnstrukturen schon angelegt sind. Und es konnte nachgewiesen werden, dass Embryos im Mutterleib riechen können und dadurch schon im Bauch der Mutter Düfte kennenlernen. So kann es sein, dass man später als junger Menschen einen Duft noch nie selbst gerochen hat, aber trotzdem darauf reagiert.

