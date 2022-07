Droht Deutschland ohne russisches Gas im Winter der Gasnotstand?

Deutschland ist stark auf Gas-Importe angewiesen: Rund 90 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases wird aus dem Ausland eingekauft – gut die Hälfte davon kam in den vergangenen Jahren aus Russland. Wie zuverlässig jedoch Gasimporte aus Russland in den kommenden Monaten sein werden, besorgt viele. Die Bundesnetzagentur fürchtet sogar einen Totalausfall im schlimmsten anzunehmenden Fall.

Kommen wir überhaupt ohne russisches Gas durch den Winter? Und wenn ja: unter welchen Bedingungen? Dieser Frage geht das aktuelle "Possoch klärt" nach (Video unten). Claudia Kemfert, Wirtschaftswissenschaftlerin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gibt gegenüber BR24 leichte Entwarnung: "Wir sind nicht aufgeschmissen – auch ohne russisches Gas." Dennoch hätte Deutschland einige Aufgaben zu bewerkstelligen.

Gaslieferungen: Wie zuverlässig ist Russland?

Die Gaslieferungen von Russland nach Europa und damit auch Deutschland könnten in den kommenden Monaten geringer ausfallen als bisher oder gar ganz ausfallen. Hierbei spielt auch die derzeitige Wartung der Ostseepipeline Nord Stream 1 eine Rolle: Ob und in welchem Ausmaß die Gaslieferungen nach den geplanten Wartungsarbeiten wieder anlaufen, ist derzeit nicht klar.

Die Pläne Deutschlands, sich zunehmend von russischen Gaslieferungen unabhängig zu machen, brauchen Zeit und – im Falle von Alternativen wie beispielsweise Flüssiggas (LNG) – hohe finanzielle Investitionen. Nicht nur müssen andere Gas-Lieferanten gefunden werden, sondern auch der Aufbau der Infrastruktur lässt sich nicht auf einmal für den kommenden Winter bewerkstelligen.

Verbraucherzentrale: Mieter und Einkommensschwache am stärksten getroffen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnte jüngst vor einer sozialen "Zerreißprobe […], die wir lange so nicht hatten", wenn im Falle eines absoluten Gasnotstands der Staat über die Verteilung von Gas entscheiden müsse. Für Thomas Engelke von der Bundesverbraucherzentrale indes ist schon klar, dass die gestiegenen Gaspreise schon jetzt große soziale Auswirkungen haben.

"Da haben wir jetzt schon in diesem Jahr massive Preiserhöhungen, zum Teil eine Verdoppelung der Gaspreise oder mehr, gesehen. Wir rechnen damit, dass schon jetzt ein Haushalt mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch 1.000 bis 2.000 Euro zusätzlich zahlen muss." Thomas Engelke, Verbraucherzentrale Bundesverband

Wenn der Gaspreis noch stärker steige und an die privaten Haushalte weitergereicht werden könne, rechnet die Verbraucherzentrale mit noch viel höheren Kosten für Verbraucher. "Das ist natürlich ein Riesenproblem für viele," sagt Engelke gegenüber BR24. Insbesondere Mieter, die häufig keinen eigenen Vertrag mit einem Anbieter haben, sind Engelke zufolge davon betroffen.

Im Video: Gasnotstand: Kommen wir ohne Putins Gas durch den Winter? Possoch klärt!